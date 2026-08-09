Министерството на здравеопазването даде официално разяснение относно управлението и статута на ръководството на МБАЛ – Хасково след запитване от Haskovo.NET. От здравното ведомство уточняват, че лечебното заведение се управлява от действащите в момента изпълнителен директор и съвет на директорите до пълното приключване на процедурата за избор на нов състав на управленския орган.

Изпълнителният директор д-р Георги Гелов не е подавал оставка и ще продължи да изпълнява своите задължения начело на болницата. Мандатът на настоящия съвет на директорите е изтекъл на 8 юни 2026 година, поради което министърът на здравеопазването е обявил със своя заповед конкурсна процедура за номиниране на нови членове, което е в пълно съответствие с действащата нормативна уредба. След окончателното приключване на конкурса и номинирането на класираните участници предстои да бъде свикано общо събрание на акционерите. От Министерството на здравеопазването категорично подчертават, че лицата, които управляват МБАЛ – Хасково към настоящия момент, представляват напълно легитимен управителен орган до официалното вписване на новия съвет на директорите в Търговския регистър.

Запитването от Haskovo.NET до здравното министерство бе изпратено, след като в Областна администрация – Хасково бе внесена подписка от лекари и началници на отделения в подкрепа на д-р Георги Гелов. В отговор областният управител Тодор Иванов категорично заяви, че няма законови правомощия да се произнася по мандата на ръководството или да защитава конкретно лице при изтекъл мандат, тъй като принципал на лечебното заведение е именно Министерството на здравеопазването.