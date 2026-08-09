От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

МЗ: Д-р Георги Гелов остава начело на МБАЛ – Хасково до приключването на конкурса за нов съвет на директорите

Министерството на здравеопазването даде официално разяснение относно управлението и статута на ръководството на МБАЛ – Хасково след запитване от Haskovo.NET. От здравното ведомство уточняват, че лечебното заведение се управлява от действащите в момента изпълнителен директор и съвет на директорите до пълното приключване на процедурата за избор на нов състав на управленския орган.

Изпълнителният директор д-р Георги Гелов не е подавал оставка и ще продължи да изпълнява своите задължения начело на болницата. Мандатът на настоящия съвет на директорите е изтекъл на 8 юни 2026 година, поради което министърът на здравеопазването е обявил със своя заповед конкурсна процедура за номиниране на нови членове, което е в пълно съответствие с действащата нормативна уредба. След окончателното приключване на конкурса и номинирането на класираните участници предстои да бъде свикано общо събрание на акционерите. От Министерството на здравеопазването категорично подчертават, че лицата, които управляват МБАЛ – Хасково към настоящия момент, представляват напълно легитимен управителен орган до официалното вписване на новия съвет на директорите в Търговския регистър.

Запитването от Haskovo.NET до здравното министерство бе изпратено, след като в Областна администрация – Хасково бе внесена подписка от лекари и началници на отделения в подкрепа на д-р Георги Гелов. В отговор областният управител Тодор Иванов категорично заяви, че няма законови правомощия да се произнася по мандата на ръководството или да защитава конкретно лице при изтекъл мандат, тъй като принципал на лечебното заведение е именно Министерството на здравеопазването.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    До
    Доктор Ох Боли
    3 0
    22:17, 9 авг 2026
    Това корумпе колко души е изпратил на ония свят!
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Владиката отслужи тържествена литургия в обновявания исторически храм „Св. Архангел Михаил“ в Славяново
Владиката отслужи тържествена литургия в обновявания исторически храм „Св. Архангел Михаил“ в Славяново
преди 3 часа
Антон Димитров с бронзов медал на Европейската купа в Скопие
Антон Димитров с бронзов медал на Европейската купа в Скопие
преди 3 часа
Мартин Недев от ПМГ-Хасково със сребърен медал от международната олимпиада по изкуствен интелект
Мартин Недев от ПМГ-Хасково със сребърен медал от международната олимпиада по изкуствен интелект
преди 5 часа
Търсят учители и персонал в училища и детска градина в Хасково, Димитровград и Любимец
Търсят учители и персонал в училища и детска градина в Хасково, Димитровград и Любимец
преди 10 часа
Повдигнаха обвинение на 18-годишния за убийството на чичо си
Повдигнаха обвинение на 18-годишния за убийството на чичо си
преди 11 часа
Слънчево и горещо време очаква Хасковска област в неделя
Слънчево и горещо време очаква Хасковска област в неделя
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Norah Jones & Joshua Homme - Somethin' Stupid

Случаен виц

Почина председателят на БСП – Хасково и читалищен деец Славейко Андонов
Жега: Оранжев код за горещо време в събота

Радостта е мрежа, с която може да ловите души. - Майка Тереза

Последни обяви

Случайна рецепта

Доматен сок с ябълки
Доматен сок с ябълки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.