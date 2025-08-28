От х:

Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти

    Климатик предизвика пожар в Урологичното отделение на МБАЛ – Хасково. Инцидентът стана след 19 часа снощи. Заради ситуацията 11 пациенти бяха евакуирани и разпределени в други отделения на болничното заведение.

    По първоначални данни пожарът е тръгнал от самозапалил се климатик в приемния кабинет на отделението на третия етаж, но бързо е потушен. Задимяването било забелязано от дежурната сестра, като незабавно били предприети действия по евакуация на пациентите и информиране на противопожарната служба. Няма пострадали хора.

    При инцидента са нанесени само материални щети в приемния кабинет, където по време на пожара не е имало хора.

    Източник: Haskovo.NET

