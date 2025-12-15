Хасково отбелязва 181 години от рождението на Капитан Петко войвода

Община Хасково организира тържествено честване на 181 години от рождението на националния герой и почетен гражданин на Хасково Капитан Петко войвода. На 18 декември (четвъртък) от 11:00 часа пред паметника на Войводата

ще бъдат положени венци и цветя на признателност, съобщават от кметството.

Поканени са всички граждани и гости на Хасково, представители на държавни и общински институции, на политически сили, патриотични организации, образователни и културни институции, читалища и др.

Нека заедно да почетем славното дело на Спасителя на Хасково – Капитан Петко Войвода, призовават от Община Хасково!