Хасково отбелязва 181 години от рождението на Капитан Петко войвода

Община Хасково организира тържествено честване на 181 години от рождението на националния герой и почетен  гражданин на Хасково Капитан Петко войвода.  На 18 декември (четвъртък) от 11:00 часа пред паметника на Войводата
ще бъдат положени венци и цветя на признателност, съобщават от кметството.

Поканени са всички граждани и гости на Хасково, представители на държавни и общински институции, на политически сили, патриотични организации, образователни и културни институции, читалища и др.

Нека заедно да почетем славното дело на Спасителя на Хасково – Капитан Петко Войвода, призовават от Община Хасково!

