Наградиха 72 деца, участвали в Коледното математическо съзтезание

Директорът на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ Гергана Петрова и д-р Юлия Кръстева, председател на Съюза на математиците - секция Хасково наградиха с грамоти, плакети и книги първенците от традиционното Коледно математическо състезание.

72 ученици от първи до десети клас бяха наградени на тържествена церемония в „Дома на учителя“ в Хасково.

За учениците от първи до шести клас награди имаше за всички, които са се класирали до шесто място включително. При по-големите ученици наградени бяха тези от първо до трето място.

Коледното математическо състезание, организирано от Съюза на математиците – секция град Хасково, с председател д-р Юлия Кръстева и със съдействие от страна на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се проведе в сградата на ПМГ на 13.12.2025.