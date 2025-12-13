Кметът на Долно Брястово възстанови неработещата чешма, за която сигнализира жител на селото

Възстановена е неработещата улична чешма в минералбанското село Долно Брястово. Това съобщи кметът на населеното място Станко Янков. Управникът лично се е ангажирал и изпълнил обещаното, след като 87-годишният местен жител Райко Шишков заяви, че иска чешмата да бъде възстановена, защото водата ѝ е добра и местното население я използва за пиене. Повече по темата може да прочетете ТУК.

Въпросната чешма е една от трите улични чешми, захранващи се с изворна вода на самотек. За възстновяването ѝ беше необходимо да се подмени маркуч с дължина около 400 метра, което е направено и водата в нея потече още вчера, увери кметът Станко Янков.