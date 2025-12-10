От х:

Календар

Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод

    Продължава обновяването на водопроводната мрежа на Хасково. Строително-монтажни дейности вече започнаха по ключовия за градската инфраструктура бул. "Илинден", съобщи съобщи в социалните мрежи кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

    „Започнахме работа по още един важен водопровод в Хасково. На бул. „Илинден“ сменяме старите компрометирани тръби с нови и слагаме край на непрекъснатите аварии. Над 2 километра нова водопроводна мрежа и всички необходими сградни отклонения ще бъдат подменени тук. Смяната на този водопровод ще ни даде възможност да пристъпим и към цялостно обновяване на булеварда – с нови тротоари, нов асфалт и маркировка“, пише градоначалникът.

    Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа по бул. „Илинден“ е пореден проект за подновяване на ВиК-мрежата с цел намаляване загубите на вода, по-добро водоснабдяване на домакинствата и благоустрояване на кварталите в Хасково. В момента в Хасково се работи по изграждане на нови водопроводи на ул. „Бял камък“, ул. „Георги Китов“, водопровод „Радарите“, ул. „Хан Пресиян“ в кв. Болярово.

    Смяната на водопровода на бул. „Илинден“ е мащабен проект. Отделните етапи на изграждането му ще доведат до промяна в организацията на движение на натоварената пътна артерия. Гражданите ще бъдат своевременно информирани за предстоящите промени.

    Водопроводът на бул. „Илинден“ е с дължина 2100 м. Реконструкцията ще бъде направена на няколко етапа. Първи участък обхваща северно платно на бул. „Илинден“ – от ул. „Беласица“ до бул. „Васил Левски“.
    Втори участък включва северно платно на бул. „Илинден“ – от бул. „Освобождение“ до ул. „Грамада“. Третият участък е от пресичания на бул. „Илинден“ при ул. „Беласица“.
    Четвъртият участък включва южното платно на бул. „Илинден“ – от ул. „Бачо Киро“ до завод „Родина“.

    При реконструкцията всички стари етернитови и стоманени тръби се заменят с полиетиленови тръби с висока плътност, съгласно стандарт БДС. За нормалната експлоатация на водопроводната мрежа са предвидени смени на всички сградни отклонение, спирателни кранове за подземен монтаж, автоматичен въздушник с тройно действие, изпускател: водопроводна шахта Ø1000; пожарни хидранти и др.

    Общата стойност за реализация на проекта инвестицията е 1 819 238,94 лв. с ДДС, от която 1 516 032,45 лв. са осигурени от Инвестиционната програма, а ДДС в размер на 303 206,49 лв. е от собствени бюджетни средства на Община Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

