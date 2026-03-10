Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато

Двама от тримата обвинени в трафик на кокаин и злато от България към Турция поискаха от Апелативния съд в Пловдив по-леки мерки за неотклонение от постоянен арест, но такива им бяха отказани.

Пловдивските магистрати потвърдиха ареста, който им наложиха окръжните съдии в Хасково.

Случаят е от 22 февруари, когато на пункта беше задържан турският шофьор на камион Айхан Х. В шофьорската кабина на камиона, който превозваше цветя от Нидерландия за Турция, бяха открити 10 пакета, съдържащи над 11 кг кокаин на стойност 1 028 923 евро. В джобовете на якето му са намерени още три пакета с близо 5200 гр злато на стойност 402 982,82 евро. Шофьорът Айхан Х. не е обжалвал ареста си. Това са направили задържаните като негови съучастници Денис Р. и Ферхат У.

Според апелатвните съдии, може да се направи обосновано подозрение с голяма степен на съпричастност за двамата мъже. Предаването на наркотиците е заснето от камера на паркинг на бензиностанцията, където съучастниците са се срещнали.

Високата степен на конспиративност, организираната престъпна дейност и тежестта на престъплението, в което са обвинени са изтъкнати от съда като причини за отказ на по-лека мярка от арест. Определението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно.