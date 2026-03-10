От х:

Марина Ташева и Хасан Бекир са новите заместник областни управители на Хасково

    Със заповеди на Министър-председателя Андрей Гюров, за заместник областни управители на област Хасково са назначени Марина Димитрова Ташева и Хасан Ергюн Бекир, съобщиха от Областна администрация. 

    Марина Димитрова Ташева е завършила Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, където придобива образователно-квалификационните степени бакалавър по „Стопански и финансов контрол“ и магистър по „Банков мениджмънт“.

    Марина Ташева има дългогодишен професионален опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. До назначаването ѝ за заместник областен управител е директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ (АПОФУС) в Областна администрация – Хасково. В професионалната си кариера е заемала и длъжността старши експерт в Държавен фонд „Земеделие“.

    Хасан Ергюн Бекир е завършил Икономически университет – Варна, където придобива бакалавърска степен по специалност „Туризъм“ и магистърска степен по „Управление на продажбите и мърчандайзинг“.

    Професионалният му опит включва позиции в сферата на туризма, маркетинга и управлението на събития. До назначаването си за заместник областен управител е заемал длъжността оперативен директор в IT компания, разработваща международна резервационна платформа за хотели.

    Припомняме, че в понеделник, също със заповед на министър-председателя Андрей Гюров бяха освободени предишните заместник областни управители Митко Петров и Богдан Кирилов. ТУК 

    Коментари в сайта (4)

    • 1
      Чу
      Чудомир Чудов
      71 -30
      10:49, 10 мар 2026
      Махнахте това умно и кадърно момче Богдан,за да сложите тоя прост индиянец!"Браво".
    • 2
      Пъ
      Пъпеша
      30 -5
      12:22, 10 мар 2026
      Ала бала ще правим избори липсва ми Богито
    • 3
      Бр
      Браво
      12 -6
      16:04, 10 мар 2026
      Сега да се заемат за работа. Стига снимки и чествания.
      • Бр
        Бръмбръм
        8 0
        18:16, 10 мар 2026
        Работа работа и пак работа рукаше един местен велможа на мегдана
