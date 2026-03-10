Марина Ташева и Хасан Бекир са новите заместник областни управители на Хасково

Изслушайте новината: Вашият браузър не поддържа аудио елемента.

Със заповеди на Министър-председателя Андрей Гюров, за заместник областни управители на област Хасково са назначени Марина Димитрова Ташева и Хасан Ергюн Бекир, съобщиха от Областна администрация.

Марина Димитрова Ташева е завършила Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, където придобива образователно-квалификационните степени бакалавър по „Стопански и финансов контрол“ и магистър по „Банков мениджмънт“.

Марина Ташева има дългогодишен професионален опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. До назначаването ѝ за заместник областен управител е директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ (АПОФУС) в Областна администрация – Хасково. В професионалната си кариера е заемала и длъжността старши експерт в Държавен фонд „Земеделие“.

Хасан Ергюн Бекир е завършил Икономически университет – Варна, където придобива бакалавърска степен по специалност „Туризъм“ и магистърска степен по „Управление на продажбите и мърчандайзинг“.

Професионалният му опит включва позиции в сферата на туризма, маркетинга и управлението на събития. До назначаването си за заместник областен управител е заемал длъжността оперативен директор в IT компания, разработваща международна резервационна платформа за хотели.

Припомняме, че в понеделник, също със заповед на министър-председателя Андрей Гюров бяха освободени предишните заместник областни управители Митко Петров и Богдан Кирилов.