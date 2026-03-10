Откърти се част от мост в Свиленград, ограничиха движението на камиони над 12 тона

Откърти се част от мост в Свиленград, отвеждащ към гробищния парк, съобщи „e-svilengrad“. Пропадането се е получило около 16 часа вчера.

Откъртила се е голяма част от пешеходната конзола на моста, която е провиснала на арматурата си. Мястото е обозначено с ограничителна лента и са поставени временни пътни знаци.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че през моста е ограничено временно движението на МПС над 12 тона. Участъкът от път I-8 е връзка между Капитан Петко войвода и Капитан Андреево. Обходният маршрут за тежкотоварните автомобили е по автомагистрала „Марица“.