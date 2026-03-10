От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Откърти се част от мост в Свиленград, ограничиха движението на камиони над 12 тона

Откърти се част от мост в Свиленград, отвеждащ към гробищния парк, съобщи „e-svilengrad“. Пропадането се е получило около 16 часа вчера.

Откъртила се е голяма част от пешеходната конзола на моста, която е провиснала на арматурата си. Мястото е обозначено с ограничителна лента и са поставени временни пътни знаци.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че през моста е ограничено временно движението на МПС над 12 тона. Участъкът от път I-8 е връзка между Капитан Петко войвода и Капитан Андреево. Обходният маршрут за тежкотоварните автомобили е по автомагистрала „Марица“.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
преди 5 часа
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
преди 5 часа
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
преди 6 часа
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
преди 6 часа
Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
преди 7 часа
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
преди 7 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Хилядолетните епископски одежди от Ахридос

Случаен виц

Обявиха кампания и конкурс „Премахване на старите мартенички“ от дърветата в Хасково
Марина Ташева и Хасан Бекир са новите заместник областни управители на Хасково

Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен. - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Чеснови фокачи с пармезан
Чеснови фокачи с пармезан

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини