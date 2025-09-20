Строител: Последният слой асфалт ще бъде положен след укрепване на мостовете в Хасковско към Пловдив

Продължава ремонтът на пътя в Хасковска област в посока Пловдив. Дейностите по част от бившия международен път Е-80 трябва да приключат до август 2027 г.

Припомняме, че реконструкцията обхваща 23-километров участък между Хасково, Клокотница, Горски извор и Върбица, който ще струва 35.7 млн. лв. Ремонтът започна през септември 2024 г. и продължава вече една година.

По протежение на отсечката в Хасковска област има изграден банкет и отводнителни канавки. Положени са няколко слоя асфалт и все още на места има неравности, сигнализира читател на Haskovo.net, който смята, че това е финалният и се опасява, че настилката ще остане в това положение.

„Последният слой от пътната настилка ще бъде положен едва след като се укрепят всички мостове“, увери ръководител на група от пътноподдържата фирма „АБ“ АД, която изпълнява проекта за реконструкция на участъка.

По протежение на пътя е въведена временна организация на движението и има допълнителни пътни знаци за ограничение на скоростта. На места има изкопи, тъй като се налага обработка в дълбочина. На влизане в село Горски извор откъм Хасково, в средата на тази седмица движението се регулираше от светофар, тъй като колите преминаваха в свободната лента.