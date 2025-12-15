С коледарски песни откриха празничния благотворителен базар „Заедно за храма“ в областна администрация

С коледарски песни откриха празничния благотворителен базар „Заедно за храма“ в зала „Марица“ на областна администрация. Благотворителната инициатива тази година е посветена на довършването на църквата „Св. Иван Рилски“ в квартал „Орфей“ в Хасково.

„Обществеността се опитва дълги години да довърши църквата. Надавям се Хасково скоро да има още един дом на вярата“, каза областният управител д-р Стефка Здравкова. Тя благодари на всички деца, ученици, преподаватели,

представители на бизнеса и на граждански организации от цялата област, които са вложили труда и сърцата си в изработването на сувенири, играчки, лакомства и други коледни символи, за да подкрепят каузата за дострояването на църквата „Свети Иван Рилски“ в Хасково.

„Много работа свършихме, но сега върви облицовката на купола. Предстои още много работа, но ако всеки се включи и помогне, този великолепен храм ще бъде завършен и всички ще се гордеем с него. Нека не забравяме, че храмове не се правят за години, а за векове и всички допринасяте за това свято дело“, каза Отец Никола. От името на църковното настоятелство той благослови и благодари на всички участници в базара.

Домакинът на събитието д-р Стефка Здравкова посрещна коледарска група от НЧ „Будилник 1903“ от село Сусам. Коледарите изпълниха традиционни песни и нарекоха за здраве и плодородие. Д-р Здравкова ги дари с обреднни погачи и закачи гевреци на гегите им.

Сред официалните гости бяха кметовете на Хасково и Димитровград Станислав Дечев и Иво Димов, общински съветници, представители на държавни институции, офицери от хасковските военни част и учебния полигон „Корен“ и много граждани.

Традиционни за Коледа храни, сувенири и украси представиха на базара ученици от 27 училища от Хасковска област, фирми, доброволци и граждани.

Много от представените предмети бяха разпродадени още на самото откриване. Благотворителната инициатива „Заедно за храма“ беше подкрепа и от български мюсюлмани.

Празничният базар продължава до края на деня на 18 декември.