Около 400 деца се явиха на Коледно математическо състезание в Хасково

Традиционно Коледно математическо състезание се проведе в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ Хасково днес.

Надпреварата се организира всяка година от Съюза на математиците в България и е на национално ниво. В нея участват ученици от 1-ви до 10-и клас.

Желаещите да покажат своите математически и логически способности бяха около 400, като освен ученици от Хасково имаше и от Харманли, Свиленград и Любимец.

Състезанието започна в 9:00 часа. Времетраенето беше различно за децата от различните възрасти. За първокласниците беше 60 минути, а за учениците от 2 до 10 клас беше 90 минути.

Очаква се резултатите да станат ясни най-късно в понеделник 15 декември.