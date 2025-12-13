Село Конуш с нов кладенец за водоползване

„ВиК – Хасково“ ЕООД получи официално разрешение за водовземане и водоползване от нов кладенец, разположен в село Конуш. Разрешителното е издадено от „Басейнова дирекция – Източно-беломорски район“, което дава възможност на ВиК – Хасково да използва новия източник за осигуряване на допълнителни водни количества за селото.

Село Конуш традиционно се захранва с вода от каптаж „Кайнака“, но през летния сезон, когато потреблението на вода се увеличава, често се наблюдава недостиг, особено в по-високите части на населеното място. С новото разрешение и включването на новия кладенец, ВиК – Хасково ще успее да осигури необходимите водни ресурси и да предотврати недостига на вода в критични периоди.

Още през ноември 2024 година ВиК – Хасково започна изграждането на нов водопровод по улица „Одрин“, с дължина над 200 метра, който свързва новия кладенец с водопроводната система на селото. За успешното въвеждане на кладенеца в експлоатация са закупени всички необходими технически средства – помпи, електрически табла, кранове и други елементи, които ще осигурят ефективната работа на новия водоизточник.

За успешното реализиране на проекта ВиК – Хасково работи в тясно сътрудничество с Община Хасково, която оказа изключително съдействие при регистрацията на кладенеца. В рамките на съвместната работа бе извършен авариен ремонт на част от водопроводната мрежа на улица „Димитър Янков“, където бяха сменени над 120 метра водопровод.

Според проектните данни капацитетът на новия кладенец ще бъде напълно достатъчен, за да покрие водните нужди на село Конуш през месеците с най-високо потребление. ВиК – Хасково ще предприеме допълнителни мерки за доизграждане и оборудване на Помпена станция „Конуш“, за да бъде осигурено подаването на необходимите количества вода за местните жители.

Към момента в селото няма абонати без водоподаване, като новата инфраструктура ще осигури стабилно водоснабдяване и през пиковите летни месеци.