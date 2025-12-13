87-годишен иска да възстанови улична чешма в Долно Брястово

За възстановяване на една от уличните чешми в минералбанското село Долно Брястово настоява местният жител Райко Шишков.

Извиращата вода, която достига на самотек в селото е годна за пиене, казва 87-годишният бивш енергетик. Тя захранва две чешми – едната е по-наблизо до извора, а другата е на около 400 метра по-надолу, но вода не достига в нея. Навремето от нея с вода се захранвало и местното училище. На около 50 метра от долната чешма има и трета, no водата от нея не е годна за пиене, каза Райко Шишков.

Със ситуацията беше запознат кметът на селото Янко Станков. Той също е за възстановяване на чешмата, но обясни, че наскоро възрастният мъж и негови съмишленици на своя глава започнали разкопаване на улица за полагане на маркуч и прекъснали присъединяване на водопроводни връзки към един-два частни имота. Освен това неработещата чешма се намира в частен имот и собственичката искала да си премести оградата, за да може чешмата да остане извън парцела ѝ.

„След като е в интерес на жителите на Долно Брястово съм съгласен да съдействам за възстановяване на чешмата“, каза управникът на селото. Той поясни, че за целта трябва да се подмени водопровода от едната чешма до другата, който е с дължина около 400 метра. По думите му ремонтът няма да коства много, тъй като частна фирма е изявила желание за осигуряване на маркуч.