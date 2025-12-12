От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Община Хасково подпомогна 213 семейства за новородено или осиновено дете през 2025 г.

На последното си заседание за 2025 година Комисия, назначена от кмета на Община Хасково, разгледа постъпилите заявления за получаване на еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете в община Хасково. Разгледани са постъпилите нови 35 заявления, съобщиха от Община Хасково. От тях за получаване на еднократната помощ са одобрени 29. Отказ са получили 6 искания поради несъответствие с Правилника за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете. Съгласно решение на Общински съвет – Хасково еднократната финансова помощ за 2025 г. е в размер на една минимална работна заплата или 1077 лв. Сумата се изплаща по банков път. За цялата година Комисията е разгледала общо 239 заявления. Подпомогнати са 213 семейства, а общата сума, изплатена на семействата на новородените или осиновени деца от бюджета на Община Хасково е 226 158 лева.

Документи за кандидатстване за помощта могат да се подават до 6 месеца от раждането или осиновяването на детето, като заявителите трябва да отговарят на изискванията на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково.

Правилникът е публикуван на сайта на Община Хасково - ТУК

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ерол Искендер влиза в Общински съвет Хасково на мястото на подалия оставка Исмаил Исмаил
Ерол Искендер влиза в Общински съвет Хасково на мястото на подалия оставка Исмаил Исмаил
преди 35 минути
3 г. и 6 м. затвор за мъж, задържан с кокаин за над 320 000 лв. и незаконен пистолет
3 г. и 6 м. затвор за мъж, задържан с кокаин за над 320 000 лв. и незаконен пистолет
преди 1 час
Слънчево време в петък
Слънчево време в петък
преди 4 часа
Организират футболен турнир за деца „Купа Хасково“
Организират футболен турнир за деца „Купа Хасково“
преди 18 часа
48 творби от 18 автори участват в Годишната изложба на хасковските художници
48 творби от 18 автори участват в Годишната изложба на хасковските художници
преди 20 часа
РИОСВ - Хасково е проверила 6 пъти ТЕЦ "Марица" 3 през ноември
РИОСВ - Хасково е проверила 6 пъти ТЕЦ "Марица" 3 през ноември
преди 22 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Band Aid - Do They Know It’s Christmas?

Случаен виц

Ерол Искендер влиза в Общински съвет Хасково на мястото на подалия оставка Исмаил Исмаил

Обичайно щастието покровителства смелите и предприемчивите, но нищо не ни внушава по-голяма смелост, колкото доброто мнение за самите нас -Дейвид Хюм

Последни обяви

Случайна рецепта

Тортелини със спанак
Тортелини със спанак

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини