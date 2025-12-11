От х:

Организират футболен турнир за деца „Купа Хасково"

    Община Хасково и ФК „Хасково“ организират „Купа Хасково 2025“ – турнир по футбол за деца от детските градини в Хасково. Всички мачове на малките звезди на футбола ще се играя на 13 декември, събота, в зала „Спартак“. Началният час на футболния празник е 10:00 часа, съобщиха от кметството.

    ПРОГРАМА на турнира по футбол „Купа Хасково 2025"

    А група

    1. ДГ „Ян Бибиян“ 1 (жълти)
    2. ДГ „Слънце“ 2 (сини)
    3. ДГ „Зорница“ 1 (оранжеви – бели)
    4. ДГ „Иглика“ (червени)
    5. ДГ „Щурче“ 1 – деца от сграда „Усмивка“ (зелени)
    6. ДГ „8 март“ 2 (бели)

    Б група

    1. ДГ „Щурче“ 2 – деца от сграда „Усмивка“ (зелени)
    2. ДГ „Весели очички“ (червени)
    3. ДГ „Зорница“ 2 (оранжеви – бели)
    4. ДГ „Слънце“ 1 (сини)
    5. ДГ „Ян Бибиян“ 2 (жълти)
    6. ДГ „8 март“ 1 (оранжево с черно)

    Награждаването на най-добрите футболисти от детските градини в Хасково и връчването на приза „Купа Хасково 2025“ е в 16:00 часа. От ФК „Хасково“ канят всички любители на футбола, всички родители, близки и приятели да се насладят на спортното майсторство на изгряващите футболни звезди от нашия град.  

