Стотици млади таланти се включиха в конкурса на РИОСВ „Планините – убежище за мечтите ни“

    В навечерието на Международния ден на планините РИОСВ-Хасково отличи победителите в конкурса „Планините – убежище за мечтите ни“. Генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, живеещи в планините. Все повече се признава, че планините са уязвими екосистеми, имащи глобално значение, като източник на по-голямата част на световните запаси на прясна вода. В планините е съсредоточено биологическото разнообразие и те са едно от най-популярните места за почивка. Те са и своеобразен ресурс на културно мноогообразие, знания и наследство.

    Конкурсът се проведе в две направления – рисунки и есета. В инспекцията се получиха 92 рисунки от млади художници на възраст между 3 и 18 години от Хасково, Кърджали, Варна, Златоград, с.
    Чорбаджийско, с.Костенец, с. Лясковец, с. Миладиново, Харманли, Свищов, с. Припек, с. Бенковски, с. Стамболово, с. Силен, с. Лясковец.

    Ето и класирането за рисунки:

    Първа възрастова група:
    1 място: Стефан Станчев 11 г. от Кърджали; Никол Грозева 13 г. от Хасково, Петя
    Мирчева 13 г. от Хасково, Никол Узунова 13 г. от Кърджали
    2 място: Дилем Али 10 г. от Кърджали, Юзкан Османов 7 г. от с. Чорбаджийско,
    Симона Грозева 9 г. от Хасково
    3 място: Августина Филипова 10 г. от Варна, Арда Емин 13 г. от с. Миладиново, Ния
    Стаменова 5 г. от с. Костенец
    Любимец на публиката: Юзкан Мюмюн 10 г. от Хасково, Момчил Желязков 8 г. от
    Харманли, Еджрин Ибрям 8 г. от Чорбаджийско, Турач Осман 8 г. от Хасково, Берен
    Исмаил 8 г. от с. Чорбаджийско, Селен Мустафа 6 г. от Кърджали
    Най-млад участник : Арал Рейхан, 3 г. от с. Силен,
    Най-активен участник ДГ &quot;Звездичка&quot; с. Стамболово

    Втора възрастова група:

    1 място: Иванка Боянова 17 г. от Кърджали, Людмила Боянова 14 г. от Хасково
    2 място: Деница Димитрова 14 г. от Хасково, Арина Чорна 15 г. от Хасково
    3 място: Никол Величкова 14 г. от Кърджали, Емануела Арабаджиева 14 г. от Хасково,
    Мария Апостолова 14 г. от Хасково
    Тази година конкурсът за есета се проведе при изключително голям интерес на млади
    писатели от цялата страна. В конкурса се включиха ученици от Хасково, Враца,
    Кърджали, Кочериново, Варна, Бургас, Свищов, Белене, Казанлък, Харманли, Дупница,
    Разлог, Русе, Нова Загора, София, Царево, Димитровград, Пловдив,, с. Миладиново,
    Силистра, Горна Оряховица, Любимец, Велинград, с. Лудогорци, Ивайловград,
    Сливница, Приморско, Момчилград,, Попово, Карнобат,, Дряново, Ямбол, Гоце Делчев,
    Стражица, с. Априлово. В първа възрастова група до 7 клас се състезаваха 18 есета, а
    във втора възрастова група до 12 клас - 68.

    Класиране на конкурса за есета:

    Първа възрастова група:

    1 място: Елена Александрова 12 г. от Пловдив, Бусе Мехмед 13 г. от с Лудогорци;
    2 място : Нанси Узунова 12 г. от Пловдив, Илиана Матакова 11 г. от Любимец;
    3 място: Ивана Върбанова 13 г. от Димитровград, Арда Емин 13 г. от с. Миладиново
    Специална награда: най-млад участник: Николай Назлъмов 8 г. от Димитровград
    Специална награда: най-активен участник :клуб &quot;&quot;Светлини сред сенките&quot; - Казанлък

    Втора възрастова група:

    Първо място: Юлиян Димитров 18 г. от Кочериново, Елинор Антониева 16 г. от Враца;
    Второ място: Драган Гьоргиевски 18 г. от София, Любена Антониева 16 г. от Враца;
    Трето място: Кристиан Михайлов 18 г. от София, Санел Басриева 15 г. от Русе, Адриана
    Кънева 18 г. от Габрово, Ева Касабова 17 г. от Русе

    Поощрителна награда: Ивлена Ганчева 17 г от Белене, Памела Тончева 17 г. от
    Димитровград, Беркай Беркант, 16 г. от Кърджали
    Специалната награда на журито: Диан Драгнев 14 г. от Казанлък

    Наградите връчи директорът на РИОСВ-Хасково Тонка Атанасова.

