Откриха модерен кабинет по география и икономика в ПГТ „Александър Паскалев“

Модерен и иновативен кабинет по география откриха в ПГТ „Александър Паскалев“. „Кабинетът е едно истинско бижу. Той разполага с метеорологична станция, „вентилаторна“ холограма, екран за презентации, а повърхността на чиновете и шкафовете са географски карти. Оборудването на стойност 15 000 лева е осигурено по Националната програма „Осигуряване на архитектурна и достъпна среда“ на МОН. Отделно е осигурен и географски фототапет по проекта „Обичам Моето училище“.

Кабинетът се открива неслучайно на 11 декември, който е Световният ден на планините.

Официални гости на откриването бяха Началникът на РУО Силвия Касабова и старши експертът Красимира Джисова.

