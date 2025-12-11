От х:

Откриха модерен кабинет по география и икономика в ПГТ „Александър Паскалев“

    Модерен и иновативен кабинет по география откриха в ПГТ „Александър Паскалев“. „Кабинетът е едно истинско бижу. Той разполага с метеорологична станция, „вентилаторна“ холограма, екран за презентации, а повърхността на чиновете и шкафовете са географски карти. Оборудването на стойност 15 000 лева е осигурено по Националната програма „Осигуряване на архитектурна и достъпна среда“ на МОН. Отделно е осигурен и географски фототапет по проекта „Обичам Моето училище“.

    Кабинетът се открива неслучайно на 11 декември, който е Световният ден на планините.

    Официални гости на откриването бяха Началникът на РУО Силвия Касабова и старши експертът Красимира Джисова.   

    Източник: Haskovo.NET

