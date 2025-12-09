От х:

Лидерът на съветниците в Хасково Исмаил Исмаил напуска ДПС „Ново начало“ и Общинския съвет

    Часове преди организираните от лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски контрапротести в защита на правителството из страната, председателят на групата на ДПС в Общинския съвет в Хасково Исмаил Исмаил обяви, че подава оставка. Причината, която Исмаил изтъква, е „несъгласие с политическата представителна група, от която бях избран“.

    „Скъпи приятели, току що подадох оставка като Общински съветник от ДПС, към Общински съвет град Хасково, поради несъгласие с политическата представителна група, от която бях избран, с цел да избегна всякакви инсинуации и внушения. Благодаря на всички колеги за съвместната ни работа и им пожелавам успех“, написа Исмаил Исмаил в публикация във Фейсбук.

    Новината беше потвърдена пред Haskovo.net от бащата на Исмаил Исмаил Себахтин Исмаил.

    „Подава оставка и ще напусне Общинския съвет и партията ДПС-Ново начало. Ние сме хора на честта. Няма как да се разграничи от партията и да остане като независим общински съветник. Това би било подмяна на вота!", категоричен е Себахтин Исмаил.

    „В момента се събират похитители и похитени. Похитителите са феодалите на Пеевски. Похитени са честните хора, които в момента се събират принудително и със заплахи от градове, села и паланки. Тези хора отиват да защитават Пеевски, когото не могат да понасят под заплаха и принуда. Това е абсолютно насилствено организиран протест. Той не е срещу омразата – протестът на Пеевски насажда омраза“, категоричен е Себахтин Исмаил.

    Източник: Haskovo.NET

