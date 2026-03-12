Глобяват двама хасковлии за палене на медни кабели край Сточна гара

От х:

    Двама хасковлии отнесоха глоби за палене на огън на открито край Сточна гара.

    Малко преди обяд днес на спешния телефон е бил подаден сигнал за пожар, тъй като граждани забелязали задимяване. На място бяха изпратени екипи на противопожарната служба и на полицията.

    Пристигналите на място спасителни екипи заварили двама мъже да горят медни кабели. Хасковлиите Алекси Михайлов и Митко, и двамата на по 30 години, заявиха пред екип на Haskovo.net, че извадили проводниците от близкия контейнер. Започнали да ги горят край релсите, които от години не се използват за товарни железопътни превози, тъй като наблизо има вода, която да използват за гасене. Целта била да ги продадат за скрап, за да изкарат пари.

    „Нищо лошо не сме направили. Безработни сме и искаме да изкараме някой лев за хляб. По-добре ли е да крадем?“, риторично попита Алекси Михайлов, докато намотаваше оголените медни жици.

    На място пристигна инспектор от противопожарната служба за констатиране на нарушението и налагане на санкции на двамата мъже.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (5)

    • 1
      Ха
      хахахахахахахаха
      27 -2
      14:17, 12 мар 2026
      и какво точно ще им вземат на тия "хасковлии" ? на босия цървулите? смешници!!!!
      Отговор
    • 2
      Хо
      Хохохохохохо
      16 0
      14:56, 12 мар 2026
      Паразити.Нямало работа!Няма защото ви мързи.
      Отговор
    • 3
      Пъ
      Пъпеша
      15 -1
      14:56, 12 мар 2026
      Манго не му пука че са го глобили манго щастлив че ще го дават по телевизията
      Отговор
    • 4
      Ма
      Марти
      1 -4
      15:55, 12 мар 2026
      Ами мене и Миро колко пъти като бяхме малки трябваше да ни глобят , за палене на кабели? Браво на институцийте , сега поне си вършат работата и двамата бедни човеци ще останат без печалба от медта.
      Отговор
    • 5
      12
      12тия
      9 0
      15:59, 12 мар 2026
      А на илинден вторичните като горят всяка седмица и опушват целия квартал ? Никой нищо !
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

