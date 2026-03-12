Глобяват двама хасковлии за палене на медни кабели край Сточна гара

Двама хасковлии отнесоха глоби за палене на огън на открито край Сточна гара.

Малко преди обяд днес на спешния телефон е бил подаден сигнал за пожар, тъй като граждани забелязали задимяване. На място бяха изпратени екипи на противопожарната служба и на полицията.

Пристигналите на място спасителни екипи заварили двама мъже да горят медни кабели. Хасковлиите Алекси Михайлов и Митко, и двамата на по 30 години, заявиха пред екип на Haskovo.net, че извадили проводниците от близкия контейнер. Започнали да ги горят край релсите, които от години не се използват за товарни железопътни превози, тъй като наблизо има вода, която да използват за гасене. Целта била да ги продадат за скрап, за да изкарат пари.

„Нищо лошо не сме направили. Безработни сме и искаме да изкараме някой лев за хляб. По-добре ли е да крадем?“, риторично попита Алекси Михайлов, докато намотаваше оголените медни жици.

На място пристигна инспектор от противопожарната служба за констатиране на нарушението и налагане на санкции на двамата мъже.