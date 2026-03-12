Зала "Дружба" ще бъде домакин на баскетболни срещи за деца и юноши

Спортна зала „Дружба“ ще бъде домакин на срещите за момчета до 12 години от

Югоизточната баскетболна лига в събота. В неделя са насрочени срещите при 19-годишните. Ето и пълната програма на баскетболните мачове в събота и неделя:

СЪБОТА (14.03.2026)

09:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Хасково“ – БК „Берое -1“ Стара Загора

10:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – „Черноморец“ Бургас – БК „Сливен 2010“

12:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Локомотив“ Бургас – БК „Хасково“

13:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Берое -1“ Стара Загора – „Черноморец“ Бургас

15:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Сливен 2010“ – БК „Локомотив“ Бургас

15:00 ч. – стадион „Хасково“ – ОФК „Хасково“ – ОФК „Несебър“ – Югоизточна

НЕДЕЛЯ (15.03.2026)

09:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Хасково“ – БК „Розова долина“ Казанлък,

10:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Сливен 2010“ – „Черноморец“-Бургас

12:00 ч. – спортна зала „Дружба“– БК„Розова долина“Казанлък – БК „Арда“ Кърджали

13:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – „Черноморец“ Бургас – БК „Хасково“

15:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Арда“ Кърджали – БК „Сливен 2010“