Зала "Дружба" ще бъде домакин на баскетболни срещи за деца и юноши

Спортна зала „Дружба“ ще бъде домакин на срещите за момчета до 12 години от
Югоизточната баскетболна лига в събота. В неделя са насрочени срещите при 19-годишните. Ето и пълната програма на баскетболните мачове в събота и неделя:
СЪБОТА (14.03.2026)
09:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Хасково“ – БК „Берое -1“ Стара Загора
10:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – „Черноморец“ Бургас – БК „Сливен 2010“
12:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Локомотив“ Бургас – БК „Хасково“
13:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Берое -1“ Стара Загора – „Черноморец“ Бургас
15:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Сливен 2010“ – БК „Локомотив“ Бургас
15:00 ч. – стадион „Хасково“ – ОФК „Хасково“ – ОФК „Несебър“ – Югоизточна
НЕДЕЛЯ (15.03.2026)
09:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Хасково“ – БК „Розова долина“ Казанлък,
10:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Сливен 2010“ – „Черноморец“-Бургас
12:00 ч. – спортна зала „Дружба“– БК„Розова долина“Казанлък – БК „Арда“ Кърджали
13:30 ч. – спортна зала „Дружба“ – „Черноморец“ Бургас – БК „Хасково“
15:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – БК „Арда“ Кърджали – БК „Сливен 2010“