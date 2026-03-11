Приспаха куче, след като петима тийнейджъри го пребиха

Куче е било умъртвено хуманно, след като е открито в безпомощно състояние в село Войводово, община Хасково. Животното е било открито в понеделник от 48-годишна жена от Хасково, която го отвела при ветеринар. Лекарят констатирал тежък побой и травми, несъвместими със живота. Наложило се е кучето да бъде приспано, за да не се мъчи.

Още същия ден жената е подала сигнал в полицията в Хасково. За часове са открити и задържани петима младежи – един на 18 и четирима на 17 години от Войводово. Те направили пълни самопризнания и детайлно описали какво са причинили на кучето. Петимата признали, че са били и изтезавали животното и са искали да го убият. Разследването по случая продължава.