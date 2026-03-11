От х:

Приспаха куче, след като петима тийнейджъри го пребиха

Куче е било умъртвено хуманно, след като е открито в безпомощно състояние в село Войводово, община Хасково. Животното е било открито в понеделник от 48-годишна жена от Хасково, която го отвела при ветеринар. Лекарят констатирал тежък побой и травми, несъвместими със живота. Наложило се е кучето да бъде приспано, за да не се мъчи.

Още същия ден жената е подала сигнал в полицията в Хасково. За часове са открити и задържани петима младежи – един на 18 и четирима на 17 години от Войводово. Те направили пълни самопризнания и детайлно описали какво са причинили на кучето. Петимата признали, че са били и изтезавали животното и са искали да го убият. Разследването по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (5)

    12
    12тия
    118 -4
    12:19, 11 мар 2026
    Какви малолетни деградирали изроди се разхождат около нас !? Заслужават да им се причини същото което те на животното ! Днеска куче , утре човек ! Отрепки долни ! Пълна деградация !
    Пъ
    Пъпеша
    65 -1
    14:22, 11 мар 2026
    Между другото тия идиоти утре може да пребият човек щото така ги кефи.А ако случайно попаднат на човек с акъл и им навре патките в задниците родителите им ще ореват медиите че са били малтретирани.Пълно е Хасково с такива локали от селски тип
    14
    1488
    16 0
    18:17, 11 мар 2026
    И тях да приспят!!!!! Такива нямат място на земята!!!!
    За
    За сапун !
    2 0
    20:14, 11 мар 2026
    Това са интегрирани ново германци или шведи.
    Ss
    SS
    1 0
    20:23, 11 мар 2026
    Полицията да покаже снимките на юнаците да ги видим тези плазмодии!!!!
Последни новини