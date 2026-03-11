От х:

Календар

Заловиха над 8 кг кокаин в автомобил с българска регистрация на „Капъкуле“

8,06 кг кокаин в автомобил с българска регистрация откриха турските митнически власти на ГКПП „Капъкуле“ при опит да влезе от България в Турция, съобщи БТА, позовавайки се на сайта „Хаберлер“.

Според информацията автомобилът от типа SUV, който пристигнал от „Капитан Андреево“ на „Капъкуле“, е бил проверен от екипи на отдела за борба срещу наркотрафика и контрабандата към Дирекцията по сигурността в Одрин, включително с куче, обучено да открива наркотици.

При проверката е намерен наркотикът, укрит на различни места в колата.

Водачът на МПС – български гражданин, чието име не се съобщава, е арестуван по обвинение в наркотрафик. Продължава разследването на случая.

Източник: Haskovo.NET

