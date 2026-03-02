Мъж скри метамфетамин в шапката си, велосипедист залепи плик с наркотик на ръката си

Петима души са заловени с наркотици през последните три дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Двама от тях са задържани на 27 февруари в Хасково. В 16:30 часа на улица „Република“ криминалисти са проверили 25-годишен мъж от Гълъбово. В ръката си той държал 3 грама синтетичен чай за пушене. Половин час по-късно в квартал „Орфей“ е проверен и 18-годишен младеж, у когото е открита сгъвка с 0,5 грама кристал за пушене.

В Харманли също съобщават за заловен с дрога. В 21:00 часа в района на улица „Марин Дринов“ служителите забелязали 32-годишен мъж, придвижващ се с велосипед. На ръката му било залепено пликче с бяло кристално вещество с тегло 1 грам. Мъжът, познайник на полицията, е задържан за срок до 24 часа по стартиралото бързо производство.

На следващия ден в 22:30 часа в Хасково е задържан 23-годишен младеж. Той е проверен на булевард „Раковски“, като в шапката му полицаите намерили сгъвка с 0,22 грама метамфетамин.

Последният заловен с дрога през почивните дни отново е в областния град. На улица „Добруджа“ в 23:15 часа на 1 март автопатрул е проверил 32-годишен мъж. У него е открита сгъвка с 1 грам ефедрин.