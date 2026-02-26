Цвети Лалов бе оправдан по делото за клевета, заведено от Георги Иванов

Бизнесменът и общински съветник Цвети Лалов бе оправдан по делото за клевета, заведено от общинския съветник и бивш кмет на Хасково Георги Иванов. Решението е на съдия Пламен Георгиев от Районен съд – Хасково след днешното заседание, което продължи близо 3 часа.

Повод за процеса стана жалба от Георги Иванов от „Синя България“, който предяви граждански иск от 100 000 лева за причинени неимуществени вреди в резултат на изречени думи от Цвети Лалов от ГЕРБ. Става дума за две реплики: „Това, което казвате, е абсолютна лъжа“ и „Как не Ви е срам да лъжете за това нещо“, изречени публично в заседателната зала на Общински съвет – Хасково на 25.07.2025 г.

По време на заседанието Иванов и защитникът му адвокат Димитър Митрев поясниха, че думите са били във връзка с концесия и два паркинга край две заведения в центъра на Хасково, които се стопанисват от фирма, на която Лалов е бил управител допреди 6 години. Жалбоподателят дори поиска да бъде представен договорът за въпросната концесия, която била сключена още когато Иванов е бил кмет. Съдът обаче не уважи искането.

От своя страна Цвети Лалов коментира, че цитираните от него думи са извадка от политически дебат, в който той е бил провокиран от екс кмета на Хасково, който казал: „Наглостта му продължава да расте“ и „Нахалник“. В тази връзка Лалов и адвокатът му Владислав Радославов пледираха за невинност.

Да разкаже за разменените реплики от заседанието на Общинския съвет през лятото на 2025 г. свидетелства и общинският съветник Стефан Делчев. Той заяви, че Иванов се е почувствал обиден и гневен от думите на Лалов, защото той никога през живота си не е лъгал. За това, че екс кметът е останал сломен от заседанието, свидетелства и Недялка Станева, която беше заместник-кмет на община Хасково при управлението му.

В крайна сметка съдия Георгиев обяви за невинен Цвети Лалов по обвинението, че публично е разгласил позорни обстоятелства за Георги Иванов по време на публично заседание на Общинския съвет. Магистратът прецени, че претендираните изрази не са доказани от обективна страна. Има близък по звучене израз, но коренно различен като съдържание, а именно: „Това, което показвате, е лъжа“. В случая няма обвинение за показани снимки и действия. Така вторият израз: „Как не Ви е срам да лъжете за това нещо“, остава привързан към първия, като не става ясно какво е „това нещо“.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково в 15-дневен срок.

Анета Кутелова