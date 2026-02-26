Откриха обновената и модернизирана детска градина „Славейче“ в Хасково

Напълно обновена и модернизирана е детска градина №16 „Славейче“ в хасковския квартал „Куба“. След мащабния ремонт днес тя бе официално открита. Символично лентата прерязаха кметът на община Хасково Станислав Дечев, директорът на детската градина Ренета Костадинова и деца.

Хасковският свещеник отец Никола отслужи водосвет за здраве и благоденствие на работещите и децата, посещаващи забавачката.

Детска градина „Славейче“ навършва 50 години. Първоначално тя е носила името на Селия Санчес Мандулей – легендарна революционерка и близка на вожда на кубинската революция Фидел Кастро. През 90-те години на миналия век градината получава сегашното си име. Това е първият основен ремонт досега, който започна през ноември 2024 г. За обновяването на сградата бяха вложени близо 2 млн. лв. Финансирането бе по спечелен от Община Хасково проект от Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на благоприятна образователна среда.

„Сградата е изцяло обновена – санирана е, сменена е дограмата, направен е ремонт на покрива, подовите настилки, електро- и ВиК инсталациите, отоплителната система. Мебелите са нови, обновени са помещенията, в които се разлива храната, и спалните. Монтирана е фотоволтаична система за собствено ползване. Обособен е природен кът, а напролет предстои децата да посадят собствени зеленчукови градинки с билки и цветя“, каза директорът Ренета Костадинова. Обновени са и детските площадки на двора.

В детската градина са записани 108 деца, които заради ремонта бяха пренасочени към другата сграда на градината – „Ежко Бежко“, която се намира на ул. „Пловдивска“. На 4 март всички деца ще се върнат в обновената градина.

„Тук децата ще играят, ще творят, ще се учат и ще растат в най-добри условия, които подкрепят тяхното развитие, въображение и увереност“, каза Костадинова. Тя допълни, че изпълнението на този проект е вдъхновение не само за децата, а за целия екип – да бъде още по-мотивиран, по-вдъхновен и по-креативен в ежедневната работа с тях. Костадинова изказа благодарности към кмета Станислав Дечев и екипа на общината, съдействал за обновяването на сградата.

„Най-големият празник тук ще е, когато влязат всички деца, напълнят групите, когато дойдат и родителите и видят обновената сграда“, каза градоначалникът.

Анета Кутелова