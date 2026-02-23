Гинка Райчева отново е областен управител на Хасково. Решението за това е на Министерски съвет от днес.

Ще влезе отново в държавното ведомство в 13 часа във вторник, потвърди самата тя пред Haskovo.net. Райчева ще заеме мястото на доскорошния областен управител д-р Стефка Здравкова.

Гинка Райчева беше областен управител на Хасково в периода от юли 2023 до юни 2024. Тя заяви, че при завръщането си на поста приоритет ще бъдат провеждането на честни избори през април и пътната безопасност в област Хасково. Преди това тя беше дълги години директор на ОУ „Св. Климент Охридски“, но и общински съветник.

С днешното решение на Министерски съвет са сменени 28 областни управители в страната.