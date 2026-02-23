От х:

Осигуриха водоноска в Конуш, наводнение в помпена станция „Момково“

ВиК и Община Хасково работят по аварията в реката в Конуш

Екипи на ВиК и служители на община Хасково работят по възстановяването на водоподаването на село Конуш

Екипи на ВиК и служители на Община Хасково работят по  възстановяване на водоподаването на село Конуш. В селото е осигурена водоноска.

Припомняме, че повредата възникна в коритото на реката на 20 февруари вечерта. Мястото бе недостъпно с техника, предвид валежите и пълноводието на реката. В резултат на това водоподаването в селото бе частично нарушено.

Строително-ремонтни работи на улица „Княз Борис“ в Свиленград са причината за временно нарушено водоподаване в района.

В Свиленград подари работа по подмяна на водопровод от външна фирма ще бъде временно нарушено водоподаването в района на улица „Драган Цанков“.

Екипи на ВиК работят по отстраняване на авария по водопровода за село Тънково.

Поради наводнение и високи води вследствие на обилните валежи на Помпена станция „Момково“ селата от системата са на резервни количества.

Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

