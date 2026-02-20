От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Хасковлии извиха опашка за подаване на заявления за подмяна на печки с климатици

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Хасковлии извиха опашка пред пункта до Община Хасково при възобновения прием за заявления за смяна на печките на твърдо гориво с климатици.

    Малко преди 10 часа днес до административната сграда имаше около 50 души, които чакаха да подадат заявление за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

    Заявления се подават всеки работен ден, от 9:00 часа до 13:00 часа на адрес: вътрешен двор в сградата на община, пл. „Общински“ 1 или на имейл: haskovo@greenair.bg. При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Идентификационен код на подаденото Заявление по електронен път.

    Допълнителна информация може да бъде получена на мястото за подаване на документи или на телефон: 0878 447 376 всеки работен ден, от 9:00 часа до 17:30 часа. Допустими са до 3 климатика на домакинство.

    Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ е в синхрон с цялостната политика на Община Хасково за подобряване условията на живот в Хасково, в усилията градът да бъде още по-чист и по-зелен.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Части от Хасково останаха без вода заради авария в главен водопровод
    Части от Хасково останаха без вода заради авария в главен водопровод
    преди 3 минути
    Слънце, дъжд и полусилен южен вятър в петък
    Слънце, дъжд и полусилен южен вятър в петък
    преди 4 часа
    8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково
    8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково
    преди 18 часа
    Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април
    Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април
    преди 18 часа
    Продават 15 кубика дървесина от санитарна сеч на тополи в Хасково с начална цена 1200 евро без ДДС
    Продават 15 кубика дървесина от санитарна сеч на тополи в Хасково с начална цена 1200 евро без ДДС
    преди 20 часа
    НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.
    НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - End of the World

    Случаен виц

    Слънце, дъжд и полусилен южен вятър в петък
    Части от Хасково останаха без вода заради авария в главен водопровод

    Глупаците са най-неприятните крадци — те едновременно крадат и времето и настроението ни - Гьоте

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Крем карамел с кафе
    Крем карамел с кафе

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини