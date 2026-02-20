Хасковлии извиха опашка за подаване на заявления за подмяна на печки с климатици

Хасковлии извиха опашка пред пункта до Община Хасково при възобновения прием за заявления за смяна на печките на твърдо гориво с климатици.

Малко преди 10 часа днес до административната сграда имаше около 50 души, които чакаха да подадат заявление за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Заявления се подават всеки работен ден, от 9:00 часа до 13:00 часа на адрес: вътрешен двор в сградата на община, пл. „Общински“ 1 или на имейл: haskovo@greenair.bg. При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Идентификационен код на подаденото Заявление по електронен път.

Допълнителна информация може да бъде получена на мястото за подаване на документи или на телефон: 0878 447 376 всеки работен ден, от 9:00 часа до 17:30 часа. Допустими са до 3 климатика на домакинство.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ е в синхрон с цялостната политика на Община Хасково за подобряване условията на живот в Хасково, в усилията градът да бъде още по-чист и по-зелен.