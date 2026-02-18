16-годишно момче се самоуби в дома си в Хасково

16-годишно момче се е самоубило в дома си в Хасково. Инцидентът е станал на 14 февруари в семейния им апартамент на булевард „Васил Левски“ в областния град.

Според запознати бащата на момчето е имал законно притежаван пистолет, който използвал легално в службата си. Оръжието било съхранявано по надлежния ред, но момчето се е добралo до него, след което се е простреляло смъртоносно.

Тийнейджърът е бил ученик в хасковска гимназия. Не е ясно какво е отключило предприемането на леталния изход.

Разследването по случая продължава.