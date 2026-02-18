От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

16-годишно момче се самоуби в дома си в Хасково

16-годишно момче се е самоубило в дома си в Хасково. Инцидентът е станал на 14 февруари в семейния им апартамент на булевард „Васил Левски“ в областния град.

Според запознати бащата на момчето е имал законно притежаван пистолет, който използвал легално в службата си. Оръжието било съхранявано по надлежния ред, но момчето се е добралo до него, след което се е простреляло смъртоносно.

Тийнейджърът е бил ученик в хасковска гимназия. Не е ясно какво е отключило предприемането на леталния изход.

Разследването по случая продължава. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ива Иванова загуби финала в Монастир
Ива Иванова загуби финала в Монастир
преди 22 минути
Хасково се преклони пред делото на Апостола на българската свобода – Васил Левски
Хасково се преклони пред делото на Апостола на българската свобода – Васил Левски
преди 58 минути
Починало е намушканото с нож куче в Хасково
Починало е намушканото с нож куче в Хасково
преди 1 час
Благотворителен базар за мартеници в Хасково в подкрепа на Мария-Антоанета
Благотворителен базар за мартеници в Хасково в подкрепа на Мария-Антоанета
преди 2 часа
С 2,44 промила е шофирал водачът на джипа, преследван от полицаи в Хасково
С 2,44 промила е шофирал водачът на джипа, преследван от полицаи в Хасково
преди 2 часа
МВР–Хасково: Няма опасност за прободеното с нож куче и за нападателя
МВР–Хасково: Няма опасност за прободеното с нож куче и за нападателя
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 40 FINGERS - Nothing Else Matters

Случаен виц

Благотворителен базар за мартеници в Хасково в подкрепа на Мария-Антоанета
Починало е намушканото с нож куче в Хасково

Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. - Джон Баримор

Последни обяви

Случайна рецепта

Икономични пълнени пиперки
Икономични пълнени пиперки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини