Починало е намушканото с нож куче в Хасково

Във ветеринарна клиника в Димитровград е починало кучето от породата „Алабай“, което беше прободено в двор на къща в Хасково от съсед, научи Haskovo.net.

Случката стана в къща на улица „Антим I“ в областния град. Вчера около 14:30 часа на спешния телефон е подаден сигнал, че мъж е нападнал с нож кучето на съседката си. 47-годишният почерпен хасковлия признал пред полицаи, че е пробол животното с нож, тъй като от дълго време лаело и го дразнело. При нападението той е бил нахапан от кучето. Мъжът е бил откаран в Спешното отделение, но заради сериозността на травмите е транспортиран в УМБАЛ – Пловдив, без опасност за живота.

Да спасява домашния си любимец се притекла стопанката, която имаше травма на ръката. Тя бе откарана в хасковската болница, но е освободена за домашно лечение.