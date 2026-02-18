От х:

Починало е намушканото с нож куче в Хасково

Във ветеринарна клиника в Димитровград е починало кучето от породата „Алабай“, което беше прободено в двор на къща в Хасково от съсед, научи Haskovo.net.

Случката стана в къща на улица „Антим I“ в областния град. Вчера около 14:30 часа на спешния телефон е подаден сигнал, че мъж е нападнал с нож кучето на съседката си. 47-годишният почерпен хасковлия признал пред полицаи, че е пробол животното с нож, тъй като от дълго време лаело и го дразнело. При нападението той е бил нахапан от кучето. Мъжът е бил откаран в Спешното отделение, но заради сериозността на травмите е транспортиран в УМБАЛ – Пловдив, без опасност за живота.

Да спасява домашния си любимец се притекла стопанката, която имаше травма на ръката. Тя бе откарана в хасковската болница, но е освободена за домашно лечение.

Източник: Haskovo.NET

  1
    12
    12тия
    10 0
    12:38, 18 фев 2026
    Съд и затвор за пияния Боклук ! Дълъг и мъчителен живот му пожелавам !
16-годишно момче се самоуби в дома си в Хасково
Хасково се преклони пред делото на Апостола на българската свобода – Васил Левски

Този човек е успял, който добре е живял, често се е смял и е обичал много. - Робърт Луис Стивънсън

Последни новини