Кола изгоря на булевард „Освобождение“ в Хасково

Лек автомобил „Пежо“ изгоря при пожар на бул. „Освобождение“ в Хасково. Инцидентът е станал около 19:00 часа тази вечер.

По информация на очевидци колата е пламнала внезапно и за кратко време е била обхваната от огъня. Първоначално са били използвани любителски пожарогасители в опит пламъците да бъдат овладени. Последвала е намеса на екип на пожарната, автомобилът е изгорял.

Превозното средство се е намирало в локалното платно на булеварда в посока Кърджали.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени.