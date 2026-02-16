От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Кола изгоря на булевард „Освобождение“ в Хасково

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Лек автомобил „Пежо“ изгоря при пожар на бул. „Освобождение“ в Хасково. Инцидентът е станал около 19:00 часа тази вечер.

    По информация на очевидци колата е пламнала внезапно и за кратко време е била обхваната от огъня. Първоначално са били използвани любителски пожарогасители в опит пламъците да бъдат овладени. Последвала е намеса на екип на пожарната, автомобилът е изгорял.

    Превозното средство се е намирало в локалното платно на булеварда в посока Кърджали.

    Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус
    БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус
    преди 4 часа
    Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност
    Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност
    преди 5 часа
    Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари
    Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари
    преди 5 часа
    Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони
    Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони
    преди 6 часа
    Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия
    Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия
    преди 8 часа
    ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
    ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

    Случаен виц

    БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус

    Никой не полудява по-бързо от нормалния човек. - Тери Пратчет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Супа с миди и праз
    Супа с миди и праз

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини