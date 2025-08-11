От х:

Кола с работещ двигател и климатик пламна на паркинг в Хасково, докато водачът пазарува

    Лек автомобил „Дачия“ горя на паркинга на магазин „Кауфланд“ в Хасково. Инцидентът стана малко след 13 часа днес.

    По първоначална информация, пикапът с надпис на хасковската пътно-строителна фирма „АБ“ АД е бил спрян на паркинга, като двигателят и климатикът работели, а водачът слязъл да пазарува.

    Внезапно предницата на автомобила се възпламенила. Бил е подаден сигнал на спешния телефон 112. На място беше изпратен екип огнеборци, които бързо потушиха пламъците и предотвратиха прехвърлянето им на паркираните в съседство коли. Имаше и полицаи за изясняване на случая.

    Малко след инцидента, обгорелият автомобил беше транспортиран с автовоз.

    Източник: Haskovo.NET

      Няма по хубав автомобил от служебния,стара българска поговорка,кеф-ти гориво на аванта,кеф-ти климатика на автомобила да ти работи докато си пазаруваш.Докато тая народно психология на българина да мисли как да-го набута на някого за да е той добре,България никога няма да се оправи,и затова винаги управляващите България ще са ни такива каквито са ни управлявали от десетилетия назад,че чак до днешни дни,от такъв народ излизат такива управляващи,няма как да е по-различно.
