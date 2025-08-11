Кола с работещ двигател и климатик пламна на паркинг в Хасково, докато водачът пазарува

Лек автомобил „Дачия“ горя на паркинга на магазин „Кауфланд“ в Хасково. Инцидентът стана малко след 13 часа днес.

По първоначална информация, пикапът с надпис на хасковската пътно-строителна фирма „АБ“ АД е бил спрян на паркинга, като двигателят и климатикът работели, а водачът слязъл да пазарува.

Внезапно предницата на автомобила се възпламенила. Бил е подаден сигнал на спешния телефон 112. На място беше изпратен екип огнеборци, които бързо потушиха пламъците и предотвратиха прехвърлянето им на паркираните в съседство коли. Имаше и полицаи за изясняване на случая.

Малко след инцидента, обгорелият автомобил беше транспортиран с автовоз.