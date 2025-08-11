Затвориха ул. „Стара планина“ в Хасково - трафикът е кошмарен и нерегулиран

Улица „Стара планина“ в Хасково е затворена при кръстовището с ул. „Св. св. Кирил и Методий“ заради основен ремонт на водопровод. Цялото движение се пренасочва по ул. „Св. св. Кирил и Методий“, но заради работата по водопровода то може да става само в лентата за движение откъм СУ „Васил Левски“.

„Трафикът е кошмарен и нерегулиран, въпреки че има крещяща нужда от регулировчик“, недоволстват водачи.

В транспортния хаос водачите на мотопеди масово минават по тротоара, за да избегнат тапата, видя наш екип на място.