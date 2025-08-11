От х:

Затвориха ул. „Стара планина“ в Хасково - трафикът е кошмарен и нерегулиран

    Улица „Стара планина“ в Хасково е затворена при кръстовището с ул. „Св. св. Кирил и Методий“ заради основен ремонт на водопровод. Цялото движение се пренасочва по ул. „Св. св. Кирил и Методий“, но заради работата по водопровода то може да става само в лентата за движение откъм СУ „Васил Левски“. 

    „Трафикът е кошмарен и нерегулиран, въпреки че има крещяща нужда от регулировчик“, недоволстват водачи.

    В транспортния хаос водачите на мотопеди масово минават по тротоара, за да избегнат тапата, видя наш екип на място.

      Ня
      Някой
      12:58, 11 авг 2025
      Пълна тъпотия! Как може това да се прави в ден като понеделник? Във събота и неделя се прави --- малоумници......
      • Ба
        Бай Танас общественик
        13:05, 11 авг 2025
        Че затова не се иска акъл а власт! Кмет да си не се иска акъл а едно мъжко магаре да вържат в общината и то ще става за кмет и за сикишш.
