От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Оставиха в ареста заловен с 22,5 кг канабис в колата

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Хасковският окръжен постанови най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за Антон Горанчелиев по искане на прокуратурата. 36-годишният български гражданин е обвинен за опит за незаконно пренасяне на наркотик през границата на България в Турция.

    На 29 ноември мъжът беше задаржан на ГКПП Капитан Андреево, след като в автомобила му „Фолксмаген“ бяха открити общо 22,5 кг канабис. Дрогата се оценява на близо 361 000 лева и бише открита в кухини под арматурното табло, под задните седалки и под предните стелки на колата. 

    Според съда не е налице особено висока опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Заради голямото количество наркотик и тежкото обвинение, което му е предявено Горанчалиев остава за постоянно в ареста. Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив.

    Ако вината му бъде доказана, го очаква наказание от 10 до 15 г. затвор и глоба между 100 000 и 200 000 лева.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Задържаха рекордно количество хероин на ГП "Капитан Андреево"
    Задържаха рекордно количество хероин на ГП "Капитан Андреево"
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
    Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Глобяват водач, управлявал кола по тротоар в Хасково
    Глобяват водач, управлявал кола по тротоар в Хасково
    преди 27 минути
    Организират граждански протест в Хасково на 4 декември
    Организират граждански протест в Хасково на 4 декември
    преди 1 час
    Обсъдиха мерките, които общините предприемат, за хората с увреждания в Областна администрация
    Обсъдиха мерките, които общините предприемат, за хората с увреждания в Областна администрация
    преди 1 час
    Публично обсъждане на проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г.
    Публично обсъждане на проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г.
    преди 2 часа
    Подменят водопровод и в „Болярово“, Община Хасково кандидатства за доизграждане на канализацията в квартала
    Подменят водопровод и в „Болярово“, Община Хасково кандидатства за доизграждане на канализацията в квартала
    преди 2 часа
    Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка
    Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка
    преди 3 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Магията в Древен Египет

    Случаен виц

    Организират граждански протест в Хасково на 4 декември
    Глобяват водач, управлявал кола по тротоар в Хасково

    Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. - Албер Камю

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Хек с орехи на фурна
    Хек с орехи на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини