Оставиха в ареста заловен с 22,5 кг канабис в колата

Хасковският окръжен постанови най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за Антон Горанчелиев по искане на прокуратурата. 36-годишният български гражданин е обвинен за опит за незаконно пренасяне на наркотик през границата на България в Турция.

На 29 ноември мъжът беше задаржан на ГКПП Капитан Андреево, след като в автомобила му „Фолксмаген“ бяха открити общо 22,5 кг канабис. Дрогата се оценява на близо 361 000 лева и бише открита в кухини под арматурното табло, под задните седалки и под предните стелки на колата.

Според съда не е налице особено висока опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Заради голямото количество наркотик и тежкото обвинение, което му е предявено Горанчалиев остава за постоянно в ареста. Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив.

Ако вината му бъде доказана, го очаква наказание от 10 до 15 г. затвор и глоба между 100 000 и 200 000 лева.