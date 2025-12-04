От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Започва благотворителна кампания за спешен ремонт на 150-годишен храм

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    С благотворителен Коледен базар жителите на хасковското село Мандра започват дарителска кампания по набиране на средства за спешен ремонт на църквата „Света Неделя“. Базарът ще се проведе на 6 декември в деня на Свети Николай Чудотворец.

    Строен преди близо 150 години, днес православният храм в селото има нужда от човешка намеса – покривът се руши и застрашава подредените вътре икони, иконостаси, олтар.

    За да се случи възстановяването му ще са необходими средства, които жителите на селото започват да събират чрез благотворителни инициативи и от дарители. Базарът в събота, на Никулден, ще предложи коледни декорации, ръчно изработени с внимание и надежда от десетки жители и приятели на селото.

    Сред тях са децата от местната детска градина „Вихрогонче“ – група Мандра, които днес посветиха часове на труд и творчество, подпомогнати от своите възпитатели и от родителите си.

    Коледни украси, сувенири и картички грейнаха след ентусиазираната работилница в детската градина. Измежду всички тях и още много изненади, подготвени от местни жители, гостите на базара ще могат да избират тази събота. Поканени са не само мандралии, но и приятели от съседни села и разбира се от Хасково.

    „Защото чудесата се случват там, където хората са заедно!“, убедени са организаторите на благородната инициатива.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Започна ремонта на първата общинска сграда за да стане "енергийно автономна"
    Започна ремонта на първата общинска сграда за да стане "енергийно автономна"
    Започва ремонт на общежитието за социално слаби в Димитровград, което горя вчера
    Започва ремонт на общежитието за социално слаби в Димитровград, което горя вчера
    Улица „Острица" : За какъв ремонт ще стигнат парите ,които има общината? Хората :" Не вярваме на никой,не желаем да ни използват за политика"!
    Улица „Острица" : За какъв ремонт ще стигнат парите ,които има общината? Хората :" Не вярваме на никой,не желаем да ни използват за политика"!
    Некачествен ремонт или... как си оставиха ръцете на ул. "Беклийца"
    Некачествен ремонт или... как си оставиха ръцете на ул. "Беклийца"
    Ремонтират усилено пътя Средногорци-Рудозем
    Ремонтират усилено пътя Средногорци-Рудозем
    Ще ремонтират Планетариума и пешеходната зона
    Ще ремонтират Планетариума и пешеходната зона
    Започна ремонтът на хасковското отделение по хемодиализа
    Започна ремонтът на хасковското отделение по хемодиализа
    Ремонтират сцената на ОНЧ "Заря- 1858"
    Ремонтират сцената на ОНЧ "Заря- 1858"
    Ремонтират околоблоковите пространства в хасковския квартал "Куба"
    Ремонтират околоблоковите пространства в хасковския квартал "Куба"

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    В РИМ Хасково показват уникална бойна икона, рисувана от съратник на Апостола
    В РИМ Хасково показват уникална бойна икона, рисувана от съратник на Апостола
    преди 2 часа
    Турският консул и директорът на МВР-Хасково обсъдиха сигурността в двете държави
    Турският консул и директорът на МВР-Хасково обсъдиха сигурността в двете държави
    преди 2 часа
    Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно
    Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно
    преди 5 часа
    Двойно поскъпна риболовният билет, издадени са около 11 000 билета в Хасковско през годината
    Двойно поскъпна риболовният билет, издадени са около 11 000 билета в Хасковско през годината
    преди 7 часа
    Любител на фолклора търси хора за мобилна танцова група
    Любител на фолклора търси хора за мобилна танцова група
    преди 7 часа
    Жена и четирима мъже са задържани с наркотици в област Хасково
    Жена и четирима мъже са задържани с наркотици в област Хасково
    преди 8 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

    Случаен виц

    Турският консул и директорът на МВР-Хасково обсъдиха сигурността в двете държави

    Вниманието в думите е висше красноречие. Франсис Бейкън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Палачинкови пликчета
    Палачинкови пликчета

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини