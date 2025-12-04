Започва благотворителна кампания за спешен ремонт на 150-годишен храм

С благотворителен Коледен базар жителите на хасковското село Мандра започват дарителска кампания по набиране на средства за спешен ремонт на църквата „Света Неделя“. Базарът ще се проведе на 6 декември в деня на Свети Николай Чудотворец.

Строен преди близо 150 години, днес православният храм в селото има нужда от човешка намеса – покривът се руши и застрашава подредените вътре икони, иконостаси, олтар.

За да се случи възстановяването му ще са необходими средства, които жителите на селото започват да събират чрез благотворителни инициативи и от дарители. Базарът в събота, на Никулден, ще предложи коледни декорации, ръчно изработени с внимание и надежда от десетки жители и приятели на селото.

Сред тях са децата от местната детска градина „Вихрогонче“ – група Мандра, които днес посветиха часове на труд и творчество, подпомогнати от своите възпитатели и от родителите си.

Коледни украси, сувенири и картички грейнаха след ентусиазираната работилница в детската градина. Измежду всички тях и още много изненади, подготвени от местни жители, гостите на базара ще могат да избират тази събота. Поканени са не само мандралии, но и приятели от съседни села и разбира се от Хасково.

„Защото чудесата се случват там, където хората са заедно!“, убедени са организаторите на благородната инициатива.