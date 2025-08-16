От х:

Регистрация Изпрати ни новина Календар

Ремонтът на жп линията край Пясъчево ще продължи до вторник

До вторник ще продължи ремонтът на железния път до симеоновградското село Пясъчево, където вчера в 5:25 часа сутринта товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира и предизвика пожар. Във вторник предвиждаме и движението по линията да бъде възстановено. Това съобщи пред журналисти на мястото на инцидента инспекторът по безопасност към Националната компания „Железопътна инфраструктура“ Емил Симеонов, цитиран от БТА.

Той каза, че разрушената ж.п. линия е с по-голяма дължина, отколкото бе предположено вчера - липсват около 100 метра релсов път, изгоряла е и контактната мрежа.

Работата по трасето и разчистванто му не спря през цялата нощ, каза и областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Това заяви вчера и министърът на транспорта и съобщенията и вицепремиер Гроздан Караджов. Всички цистерни вече са изтеглени.

В петък кметът на Симеоновград Милена Рангелова обяви частично бедствено положение за село Пясъчево, което след няколко часа ще бъде отменено, добави Здравкова. За кратко вчера в селото е било прекъснато електрозахранването.

Два екипа пожарникари продължават да охраняват местопроизшествието, каза директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково Митко Чакалов. Край линиите има още разлято гориво, което е предпоставка за допълнителни инциденти. Автомобилите ще продължат да дежурят до окончателното премахване на цистерните и ликвидирането на разливите, добави Чакалов.

Също така всички дерайлирали осем цистерни, които вече са изтеглени, ще бъдат натоварени с автокранове, заяви Емил Симеонов. В отговор на въпрос той увери , че ж.п. линията на мястото на инцидента е била в изправност.

Железният път Симеоновград - Нова Загора обслужва само товарни превози. В денонощието по него минават по шест-седем влака.

Източник: БТА

Последни новини