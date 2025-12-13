Хасковските борци завършиха годината с нови отличия

Класиците на клубовете по борба „Ангел войвода“ и „Хасково“ завършиха състезателната година с отличия. Успехите бяха постигнати на международния турнир ,,Освобождение'', който се проведе в Плевен. Участие записаха над 130 състезатели от България, Румъния, Украйна, Киргистан, Германия и САЩ.

Никола Желязков триумфира в Плевен. В своята възраст той завоюва златен медал в категория до 59 кг. С втори места са Виктор Балабанов в кат. до 55 и Александър Николов в кат. до 28 кг.

Бронзови медалисти са Селим Юруков (53), Димитър Тенев (38) и Милен Манолов (35).

С успехите си хасковлии завоюваха купата за трето място в отборното класиране.