Хасковските борци отново сред най-добрите на Купа „Атлетик“

Възпитаниците на двата хасковски клуба по борба записаха поредни успехи. Този път отличията бяха завоювани на турнира за Купа „Атлетик“ в Пловдив.

Над 150 борци участваха в надпреварата, а хасковлии стигнаха до 7 медала.

Максим Себахтин и Александър Борисов, които са и републикански шампиони, се справиха с конкуренцията в своите възрасти и категории и спечелиха титли. Максим получи и купата за най-техничен състезател. Още пет от момчетата от хасковските школи се окичиха с бронзови медали. С трети места са Мирослав Георгиев, Николай Николов, Тодор Делчев, Владимир Георгиев и Никола Желязков.

„Деца, благодарим ви за хубавите преживявания през днешния ден и продължавайте да се трудите както досега“, написаха от треньорския щаб.