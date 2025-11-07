От х:

Хасковските борци отново сред най-добрите на Купа „Атлетик“

    Възпитаниците на двата хасковски клуба по борба записаха поредни успехи. Този път отличията бяха завоювани на турнира за Купа „Атлетик“ в Пловдив. 

    Над 150 борци участваха в надпреварата, а хасковлии стигнаха до 7 медала. 

    Максим Себахтин и Александър Борисов, които са и републикански шампиони, се справиха с конкуренцията в своите възрасти и категории и спечелиха титли.  Максим получи и купата за най-техничен състезател. Още пет от момчетата от хасковските школи се окичиха с бронзови медали. С трети места са Мирослав Георгиев, Николай Николов, Тодор Делчев, Владимир Георгиев и Никола Желязков. 

    „Деца, благодарим ви за хубавите преживявания през днешния ден и продължавайте да се трудите както досега“, написаха от треньорския щаб. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини