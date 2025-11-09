От х:

3 титли и още 3 медала за хасковските борци на ученическите игри

Шест отличия завоюваха хасковските борци на провелите се в Стара Загора ученически игри. Надпреварата бе за състезатели, които не учат в спортни училища. 

В класическия стил на набори 2013-2014 г. хасковлии стигнаха до три титли, един сребърен и два бронзови медала. 

Шампиони станаха Максим Себахтин, Селим Юруков и Александър Борисов. Себахтин е първи в кат. до 47 кг, Юруков в кат. до 59 кг, а Борисов е шампион в кат. + 73 кг.

На крачка от титлата остана Дениз Юсен. Той е втори в кат. до 47 кг. С бронзови медали са Милен Манолов в кат. 35 и Озан Байрям в кат. до 53 кг. 

Мартин Ангелов донесе бронзов медал за Димитровград в свободния стил. Той е трети в кат. до 35 кг. С трети места в кат. до 53 кг. са димитровградчаните Александър Камбур и Хари Хараланов. 

В категория до 38 кг. шампион е Тефик Тефик от с. Караманци, а Атакан Ремзи е втори в кат. до 42 кг. 

На финала в кат. до 47 кг. се изправиха един срещу друг Есат Чауш от Караманци и Мерджан Халибрям също от минералбанското село. Победата бе за Чауш. 

Източник: Haskovo.NET

