Картинг пилоти от три държави участваха на Есенна купа Хасково

Хасково бе домакин на състезание по картинг. Организатор на надпреварата бе „Гърков Картинг Спорт“.

В стартовете се включиха 26 състезатели от три държави. Те бяха обединени в 4 групи – Junior/Senior/DD2, Mini 60/Minimax/Micromax, Baby и KZ. Пилотите направиха по два състезателни старта.

В KZ битката бе до последните метри. Победата в крайното класиране бе Любомир Гърков. Зад него в класирането се наредиха хасковският пилот Кристиан Димитров и Максим Ефанов от Украйна. 

Пилотите в Junior, Senior и DD2 караха в обединена група, като в DD2 имахме един пилот – Даниел Иванов, който съответно спечели купата. 

В Senior германецът Петер Мюлер бе пети в първия старт, но във втория бе без конкуренция и финишира пръв, с което спечели и битката в клас Senior. Зад Мюлер в крайното класиране се наредиха Димитър Русенов и Богомил Нелковски.

Дебютантът в професионалния картинг Карим Сиям от Йордания успя да изпревари Александър Даскалов, с което стана победител в Junior за финала и за крайното класиране в състезанието. Даскалов се нареди втори в Junior, следван от Станислав Георгиев.

В обединената група Mini 60/Minimax/Micromax борбата за първото място бе между Лъчезар Николов от Minimax и Даниел Пуцов от Mini 60. Николов стана първия в крайното класиране на Minimax, следван от Василена Арабаджиева. За Mini 60 след Даниел Пуцов се нареди Дарио Любенов, който след оспорвана битка надделя над Симеон Симеонов.

В най-малкия клас Baby участие взеха общо 4 пилоти, като всички получиха купи като за първо място. Все пак първи стана Симеон Караиванов, следван от Теодор Петков, Аксел Хранов и Никола Тодоров.

Източник: Haskovo.NET

