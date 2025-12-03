От х:

Глобяват водач, управлявал кола по тротоар в Хасково

    Грубо нарушение на Закона за движение по пътищата е извършено в Хасково. Става дума за водач, който е управлявал лек автомобил „Пежо“ със софийска регистрация, придвижващ се край пешеходци по тротоара край улица „Стара планина“ и завиващ към улица „Дунав“.

    Сигнал за случая е постъпил днес в Община Хасково, откъдето разпространиха видеоматериал от момента на нарушението. От клипа става ясно, че нарушението е извършено около 8 часа тази сутрин.

    По случая е извършена незабавна проверка от компетентните длъжностни лица в Община Хасково. Материалът от случая е изпратен по компетентност на „Пътна полиция“ Хасково, откъдето заявиха, че собственикът на колата е установен. Той ще бъде издирен с цел да се установи кой е управлявал колата по време на нарушението и ще му бъде съставен акт.

    Източник: Haskovo.NET

