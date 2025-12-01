Затвориха бул. „Илинден“ заради резитба на тополи

Булевард „Илинден“ в Хасково бе затворен заради резитба на тополи. Дейностите се извършват в платното от кръстовището с булевард „Освобождение“ до кръстовището с булевард „Васил Левски“. В участъка е спряно движението за преминаване на автомобили. За регулиране на трафика бяха ангажирани служители на Общинска полиция и общинската служба КОРЗ.

На място работеха служители на общинското предприятие „Екопрогрес“, които обясниха, че ще бъдат премахнати 3 стари изгнили тополи край реката. За сечта е било издадено разрешение от комисия.