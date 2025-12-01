От х:

Затвориха бул. „Илинден“ заради резитба на тополи

Булевард „Илинден“ в Хасково бе затворен заради резитба на тополи. Дейностите се извършват в платното от кръстовището с булевард „Освобождение“ до кръстовището с булевард „Васил Левски“. В участъка е спряно движението за преминаване на автомобили. За регулиране на трафика бяха ангажирани служители на Общинска полиция и общинската служба КОРЗ.

На място работеха служители на общинското предприятие „Екопрогрес“, които обясниха, че ще бъдат премахнати 3 стари изгнили тополи край реката. За сечта е било издадено разрешение от комисия. 

Източник: Haskovo.NET

    Кр
    кражбата
    1 -5
    11:03, 1 дек 2025
    продължава, кой одобри това рязане? някои хора ням... Виж коментара
    • :)
      :)
      4 0
      11:09, 1 дек 2025
      Не е лесно да си тъп!
      Тази дървесина не става за нищо, но трябва да ти падне на главата, че да разбереш защо е нужно да се отстраняват изгнилите дървета, и да се заменят с млади фиданки!
    • Ст
      Стоименов
      4 0
      11:10, 1 дек 2025
      Под топола не можеш се скри от слънцето. Едно, че сянката и е малка, друго че е над реката.
      По добре търси липа, бреза, дъб, ясен...
