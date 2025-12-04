Двойно поскъпна риболовният билет, издадени са около 11 000 билета в Хасковско през годината

Двойно поскъпна годишният риболовен билет – от 25 на 50 лева. Увеличението е от около два месеца, каза отговорникът на офиса на ИАРА в Хасково Костадин Костадинов. Той поясни, че с течение на годините се увеличава броят на риболовците в региона. През тази година до момента са издадени около 11 000 билета. Една част от тях са на деца между 14 и 18 години, като цената при тях е наполовина. Не се заплаща билет за децата до 14-годишна възраст.

От 2026 г. билетът за възрастни ще стане 25 евро, уточниха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Стойността на любителския билет не е променяна от 2006 година. Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента.