Любител на фолклора търси хора за мобилна танцова група

    Любител на фолклора, който се занимава с търговия с български национални носии, търси желаещи за сформирането на мобилна танцова група. 85-годишният ентусиаст Явор от Хасково смята, че България не показва достатъчно богатството на фолклора си пред чуждите туристи.

    Идеята му е да събере група танцьори до 10 човека, с която през зимата да репетират, а през лятото да правят турне по българското Черноморие.  

    „Мога да осигуря носии и транспорт. Хората в групата могат да бъдат както семейни, така и необвързани. Няма изисквания за възраст. Единственото условие е да могат да танцуват народни танци и да имат желание за дълго лятно турне“, казва Явор.

    Желаещите да се свържат с него могат да го намерят всяка сряда и събота на „Бабиния пазар“ пред „Бизнесцентър-2“. Няма как да не го различат, защото той е единственият, който предлага народни носии. Пазителят на фолклора знае около 150 народни песни.

    Източник: Haskovo.NET

