Стотици изпълниха площад „Свобода“ в Хасково на антиправителствен протест

Между 200 и 300 души изпълниха централния хасковски площад „Свобода“ на антиправителствен протест. Множеството скандираше „Оставка“ и поиска незабавна смяна на корумпирания модел на управление на държавата, повече социални придобивки, по-високи доходи и бъдеще за децата в Хасково и България.

Представители на проруските партии „Възраждане“ и „Величие“ се опитаха да насочат енергията на протестиращите срещу приемане на еврото и бъдещето на България в ЕС, но не им се получи. Множеството реагираше остро и освиркваше Бойко Борисов и Делян Пеевски, но отмина с мълчание сканидирнията от микрофона против еврото и Европейския съюз.

От трибуната депутатът от ГЕРБ Делян Добрев беше заклеймен като „Делян Пеевски от Хасково“ и също беше освиркан от протестиращите, защото притежавал града и бил местния символ на задкулисието.

Всъщност, макар и регистриран като граждански протест, събитието се оказа организирано именно от една от проруските партии. Почти всички оратори на митинга бяха нейни активисти, но повечето от други общини на Хасковска област. С малки изключения говорещите от микрофона не се представиха.

За разлика от протестите в София и другите големи градове на площад „Свобода“ липсваха знамената на Европейския съюз, които отличават симпатизантите на проевропейските десни партии от другите опозиционни сили. Вместо станалата емблематична за протестите песен от филма „Игрите на глада“ от уредбата в Хасково звучаха патриотични песни и хора.

Протестът мина мирно, при засилено полицейско присъствие.