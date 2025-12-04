От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Стотици изпълниха площад „Свобода“ в Хасково на антиправителствен протест

Изображение 1 от 30
Покажи в галерия

    Между 200 и 300 души изпълниха централния хасковски площад „Свобода“ на антиправителствен протест. Множеството скандираше „Оставка“ и поиска незабавна смяна на корумпирания модел на управление на държавата, повече социални придобивки, по-високи доходи и бъдеще за децата в Хасково и България.

    Представители на проруските партии „Възраждане“ и „Величие“ се опитаха да насочат енергията на протестиращите срещу приемане на еврото и бъдещето на България в ЕС, но не им се получи. Множеството реагираше остро и освиркваше Бойко Борисов и Делян Пеевски, но отмина с мълчание сканидирнията от микрофона против еврото и Европейския съюз.

    От трибуната депутатът от ГЕРБ Делян Добрев беше заклеймен като „Делян Пеевски от Хасково“ и също беше освиркан от протестиращите, защото притежавал града и бил местния символ на задкулисието.  

    Всъщност, макар и регистриран като граждански протест, събитието се оказа организирано именно от една от проруските партии. Почти всички оратори на митинга бяха нейни активисти, но повечето от други общини на Хасковска област. С малки изключения говорещите от микрофона не се представиха. 

    За разлика от протестите в София и другите големи градове на площад „Свобода“ липсваха знамената на Европейския съюз, които отличават симпатизантите на проевропейските десни партии от другите опозиционни сили. Вместо станалата емблематична за протестите песен от филма „Игрите на глада“ от уредбата в Хасково звучаха патриотични песни и хора. 

    Протестът мина мирно, при засилено полицейско присъствие.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    В Николово излязоха на протест заради безводие, заплашват с блокада на пътя Хасково-Кърджали
    В Николово излязоха на протест заради безводие, заплашват с блокада на пътя Хасково-Кърджали
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    От ТЕЦ-а към протестиращите за чист въздух: не сте вие хората, които да поставяте условия
    От ТЕЦ-а към протестиращите за чист въздух: не сте вие хората, които да поставяте условия
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Протест срещу войната по пътищата иска справедливост за жертвите
    Протест срещу войната по пътищата иска справедливост за жертвите
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Стотици хасковлии протестираха срещу "Зеления сертификат"
    Стотици хасковлии протестираха срещу "Зеления сертификат"

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ба
      бай Танас общественик
      1 0
      21:37, 4 дек 2025
      Ще ви дойде акъла зелени ливади като за това участие получите рубли и с тях ще си изтриете хърлета и акото !
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Започва благотворителна кампания за спешен ремонт на 150-годишен храм
    Започва благотворителна кампания за спешен ремонт на 150-годишен храм
    преди 4 часа
    В РИМ Хасково показват уникална бойна икона, рисувана от съратник на Апостола
    В РИМ Хасково показват уникална бойна икона, рисувана от съратник на Апостола
    преди 5 часа
    Турският консул и директорът на МВР-Хасково обсъдиха сигурността в двете държави
    Турският консул и директорът на МВР-Хасково обсъдиха сигурността в двете държави
    преди 6 часа
    Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно
    Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно
    преди 8 часа
    Двойно поскъпна риболовният билет, издадени са около 11 000 билета в Хасковско през годината
    Двойно поскъпна риболовният билет, издадени са около 11 000 билета в Хасковско през годината
    преди 10 часа
    Любител на фолклора търси хора за мобилна танцова група
    Любител на фолклора търси хора за мобилна танцова група
    преди 10 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

    Случаен виц

    Започва благотворителна кампания за спешен ремонт на 150-годишен храм

    Слънчевата светлина мисли, че е по-бърза от всичко, но греши. Без значение колко бързо пътува тя, тъмнината винаги е там първа и я чака. - Тери Пратчет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Джанки туршия
    Джанки туршия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини