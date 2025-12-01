От х:

Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици

    Окръжен съд – Хасково остави без уважение искането на Окръжната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Димитър Стоянов и му наложи втората по тежест мярка „домашен арест“.

    31-годишният Димитър Стоянов е привлечен като обвиняем за това, че на 27 ноември т.г. в имот в димитровградското село Великан, е държал с цел разпространение 4210 грама марихуана, 192 грама кокаин и 108 грама метамфетамин. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 2 до 8 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева.

    Димитър Стоянов е известен в Димитровград като син на съдийката от Районния съд в града Гергана Стоянова, както и с множество познанства и контакти с хора от криминалния контингент. Стоянов подаде частна жалба срещу 72-часовото му задържане от прокуратурата. В съдебната зала стана ясно, че срокът на 72-часовото задържане е изтекъл денонощие по-рано. Според защитата му, той рядко посещавал имота, където е открита дрогата. Там влизали и други хора от селото, които помагали на 78-годишен възрастен човек. 

    Обвиняемият поиска домашен арест, за да бъде при жена си и малкото им дете за празниците и да помага в семейния бизнес. Преди мъжът е работил като охранител в заведение и е осъждан за нанасяне на средна телесна повреда, макар и в състояние на самоотбрана. Има присъда и за шофиране без книжка. Присъдите и наказанията са изтърпени отдавна, а пред съда Стоянов заяви, че си е взел поука от тях. Дори станал професионален шофьор.

    Съдия Стратимир Димитров уважи искането на обвиняемия и защитата му. Причините са, че той има известен постоянен адрес, на който пребивава, постоянна работа и семейство, за което да се грижи. Според съда, опасността обвиняемият да извърши престъпление е преувеличена, защото е осъждан преди доста време, а наложените наказания са изтърпени. Определението на Хасковския окръжен съд подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

    Аргументите на защитника на Димитър Стоянов адвокат Недялко Паталов може да видите във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

