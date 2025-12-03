Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка

Добрият тест преди покупка ти спестява нерви, време и пари. Истината е, че не ти трябва да си техник, за да разбереш дали даден лаптоп си струва. Достатъчно е да минеш през няколко ключови проверки, които хващат 90% от потенциалните проблеми. Ако купуваш от фирма с гаранция, вероятността да се натресеш на лоша машина е още по-малка, но пак е добре да знаеш какво гледаш.

Именно поради тази причина заедно с експертите в продажбата на лаптопи втора ръка от Plasico .bg ще споделим с вас как да проверите и изберете най-добрата употребявана техника за вас.

1. Външно състояние

Започни от нещата, които се виждат и усещат веднага. Те често подсказват как е бил ползван лаптопът.

Панти - отвори и затвори капака няколко пъти. Не трябва да „играят“, да скърцат или да се усещат хлабави. Ако дисплеят се клати при леко движение, това е лош знак.

Корпус - драскотини са нормални за техника втора ръка, но пукнатини, счупени ъгли или следи от удар са рискови. Те могат да значат падане, което понякога засяга и вътрешни компоненти.

Клавиатура - натисни по-бързо всички основни клавиши (особено Space, Enter, Shift, Backspace). Всеки трябва да реагира нормално, без „залепване" и пропускане.

Тези проверки са важни, защото ремонтът на корпус или панти е скъп и често не си струва.

2. Екран

Екранът е едно от най-скъпите неща за ремонт, затова тук не прави компромис. Провери го на светла и на тъмна картина.

Няма линии, трептене или петна - ако виждаш вертикални/хоризонтални линии, премигване или тъмни петна, по-добре пропусни машината.

Подсветката е равномерна - пусни черен фон и виж дали има „облаци" или ярки/тъмни зони. Лека неравномерност е допустима при по-стари модели, но ако е очевидна - не е ОК.

Няма мъртви пиксели - отново се виждат най-добре на едноцветен фон. Ако има, трябва да са описани от продавача и да са малко. Много мъртви пиксели са сериозен минус.

Ако купуваш онлайн, поискай снимки на екрана на бял и черен фон.



3. Хардуер (най-важното вътре)

Тук идеята е да се увериш, че лаптопът е „здрав“ и няма признаци на износване, които да ти създадат проблем след месец-два.

SSD - здраве и капацитет - задължително е да е SSD, не стар HDD. Ако продавачът е коректен, ще има тест с програма като CrystalDiskInfo или подобна. Търси „Good“ статус и нормални показатели.

RAM - провери колко е (8 GB минимум, 16 GB за по-сериозна работа) и дали има възможност за добавяне. Някои модели имат запоена памет, което ограничава ъпгрейда.

Вентилатор/шум при натоварване - включи лаптопа, пусни няколко таба, видео в YouTube и виж как реагира. Ако вентилаторът реве още на леко натоварване, има шанс да е прашен, да прегрява или охлаждането да е уморено.

Специалистите от Plasico.bg споделят един много важен факт, а именно лаптоп, който е тих и хладен при нормална работа, обикновено е добре поддържан.

4. Батерия

Батерията е консуматив - нормално е да не е като нова. Важно е просто да знаеш какво купуваш.

Попитай за реално време на работа (не по спецификация, а в нормална употреба).

Ако е възможно, виж показател за здраве/капацитет.

Ако батерията е слаба, в повечето случаи има опция за подмяна - просто калкулирай това в цената.

За ученик/студент или работа в движение батерията е критична, за домашна употреба не е толкова решаваща.



5. Портове и свързаност

Това е малък детайл, който често се пропуска, а после дразни всеки ден.

Тествай USB портове , HDMI/DisplayPort, аудио жак и зареждане.

Включи Wi-Fi, свържи се към мрежа и провери дали няма прекъсвания.

Ако имаш възможност, тествай и камера/микрофон за онлайн срещи.

6. Гаранция

Без гаранция покупката си остава риск. С гаранция става нормална, спокойна сделка. Минимум 6 месеца е добре, 12 месеца е идеално. Това означава, че машината е тествана и продавачът поема отговорност.



Заключение

Провери тези основни точки - външно състояние, екран, хардуер, батерия, портове и гаранция - и ще си сигурен, че купуваш лаптоп, който ще служи дълго и спокойно. Лаптопите втора ръка могат да са страхотна сделка, стига да ги избереш с малко внимание.