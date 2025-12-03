Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
Добрият тест преди покупка ти спестява нерви, време и пари. Истината е, че не ти трябва да си техник, за да разбереш дали даден лаптоп си струва. Достатъчно е да минеш през няколко ключови проверки, които хващат 90% от потенциалните проблеми. Ако купуваш от фирма с гаранция, вероятността да се натресеш на лоша машина е още по-малка, но пак е добре да знаеш какво гледаш.
Именно поради тази причина заедно с експертите в продажбата на лаптопи втора ръка от Plasico.bg ще споделим с вас как да проверите и изберете най-добрата употребявана техника за вас.
1. Външно състояние
Започни от нещата, които се виждат и усещат веднага. Те често подсказват как е бил ползван лаптопът.
Тези проверки са важни, защото ремонтът на корпус или панти е скъп и често не си струва.
2. Екран
Екранът е едно от най-скъпите неща за ремонт, затова тук не прави компромис. Провери го на светла и на тъмна картина.
Ако купуваш онлайн, поискай снимки на екрана на бял и черен фон.
3. Хардуер (най-важното вътре)
Тук идеята е да се увериш, че лаптопът е „здрав“ и няма признаци на износване, които да ти създадат проблем след месец-два.
Специалистите от Plasico.bg споделят един много важен факт, а именно лаптоп, който е тих и хладен при нормална работа, обикновено е добре поддържан.
4. Батерия
Батерията е консуматив - нормално е да не е като нова. Важно е просто да знаеш какво купуваш.
За ученик/студент или работа в движение батерията е критична, за домашна употреба не е толкова решаваща.
5. Портове и свързаност
Това е малък детайл, който често се пропуска, а после дразни всеки ден.
6. Гаранция
Без гаранция покупката си остава риск. С гаранция става нормална, спокойна сделка. Минимум 6 месеца е добре, 12 месеца е идеално. Това означава, че машината е тествана и продавачът поема отговорност.
Заключение
Провери тези основни точки - външно състояние, екран, хардуер, батерия, портове и гаранция - и ще си сигурен, че купуваш лаптоп, който ще служи дълго и спокойно. Лаптопите втора ръка могат да са страхотна сделка, стига да ги избереш с малко внимание.