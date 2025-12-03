От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Добрият тест преди покупка ти спестява нерви, време и пари. Истината е, че не ти трябва да си техник, за да разбереш дали даден лаптоп си струва. Достатъчно е да минеш през няколко ключови проверки, които хващат 90% от потенциалните проблеми. Ако купуваш от фирма с гаранция, вероятността да се натресеш на лоша машина е още по-малка, но пак е добре да знаеш какво гледаш.

Именно поради тази причина заедно с експертите в продажбата на лаптопи втора ръка от Plasico.bg ще споделим с вас как да проверите и изберете най-добрата употребявана техника за вас.

1. Външно състояние

Започни от нещата, които се виждат и усещат веднага. Те често подсказват как е бил ползван лаптопът.

  • Панти - отвори и затвори капака няколко пъти. Не трябва да „играят“, да скърцат или да се усещат хлабави. Ако дисплеят се клати при леко движение, това е лош знак.
  • Корпус - драскотини са нормални за техника втора ръка, но пукнатини, счупени ъгли или следи от удар са рискови. Те могат да значат падане, което понякога засяга и вътрешни компоненти.
  • Клавиатура - натисни по-бързо всички основни клавиши (особено Space, Enter, Shift, Backspace). Всеки трябва да реагира нормално, без „залепване“ и пропускане.

Тези проверки са важни, защото ремонтът на корпус или панти е скъп и често не си струва.

2. Екран

Екранът е едно от най-скъпите неща за ремонт, затова тук не прави компромис. Провери го на светла и на тъмна картина.

  • Няма линии, трептене или петна - ако виждаш вертикални/хоризонтални линии, премигване или тъмни петна, по-добре пропусни машината.
  • Подсветката е равномерна - пусни черен фон и виж дали има „облаци“ или ярки/тъмни зони. Лека неравномерност е допустима при по-стари модели, но ако е очевидна - не е ОК.
  • Няма мъртви пиксели - отново се виждат най-добре на едноцветен фон. Ако има, трябва да са описани от продавача и да са малко. Много мъртви пиксели са сериозен минус.

Ако купуваш онлайн, поискай снимки на екрана на бял и черен фон.
 

3. Хардуер (най-важното вътре)

Тук идеята е да се увериш, че лаптопът е „здрав“ и няма признаци на износване, които да ти създадат проблем след месец-два.

  • SSD - здраве и капацитет - задължително е да е SSD, не стар HDD. Ако продавачът е коректен, ще има тест с програма като CrystalDiskInfo или подобна. Търси „Good“ статус и нормални показатели.
  • RAM - провери колко е (8 GB минимум, 16 GB за по-сериозна работа) и дали има възможност за добавяне. Някои модели имат запоена памет, което ограничава ъпгрейда.
  • Вентилатор/шум при натоварване - включи лаптопа, пусни няколко таба, видео в YouTube и виж как реагира. Ако вентилаторът реве още на леко натоварване, има шанс да е прашен, да прегрява или охлаждането да е уморено.

Специалистите от Plasico.bg споделят един много важен факт, а именно лаптоп, който е тих и хладен при нормална работа, обикновено е добре поддържан.

4. Батерия

Батерията е консуматив - нормално е да не е като нова. Важно е просто да знаеш какво купуваш.

  • Попитай за реално време на работа (не по спецификация, а в нормална употреба).
  • Ако е възможно, виж показател за здраве/капацитет.
  • Ако батерията е слаба, в повечето случаи има опция за подмяна - просто калкулирай това в цената.

За ученик/студент или работа в движение батерията е критична, за домашна употреба не е толкова решаваща.
 

5. Портове и свързаност

Това е малък детайл, който често се пропуска, а после дразни всеки ден.

  • Тествай USB портове, HDMI/DisplayPort, аудио жак и зареждане.
  • Включи Wi-Fi, свържи се към мрежа и провери дали няма прекъсвания.
  • Ако имаш възможност, тествай и камера/микрофон за онлайн срещи.

6. Гаранция

Без гаранция покупката си остава риск. С гаранция става нормална, спокойна сделка. Минимум 6 месеца е добре, 12 месеца е идеално. Това означава, че машината е тествана и продавачът поема отговорност.
 

Заключение

Провери тези основни точки - външно състояние, екран, хардуер, батерия, портове и гаранция - и ще си сигурен, че купуваш лаптоп, който ще служи дълго и спокойно. Лаптопите втора ръка могат да са страхотна сделка, стига да ги избереш с малко внимание.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Кола се обърна по таван край Хасково, няма пострадали
Кола се обърна по таван край Хасково, няма пострадали
преди 45 минути
Учениците от ПГТ се запознаха с първата помощ, безопасността на движение и превенцията на ПТП
Учениците от ПГТ се запознаха с първата помощ, безопасността на движение и превенцията на ПТП
преди 1 час
С парти изненада за децата и концерт за възрастни отбелязват 3 декември – Международен ден на хората с увреждания
С парти изненада за децата и концерт за възрастни отбелязват 3 декември – Международен ден на хората с увреждания
преди 1 час
Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област
Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област
преди 2 часа
Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
преди 2 часа
Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област
Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Valentina VoX, Ana Maria, Vasil Ivanov The Editor - Find me in another life (Grozdanka)

Случаен виц

Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО ПРАЗНУВА ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ

По-добре да се биете за нещо, отколкото да живеете за нищо. -

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиле по шведски
Пиле по шведски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини