АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО ПРАЗНУВА ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ

Адвокатска колегия – Хасково отбелязва 100 години от възникването на първия адвокатски съвет на колегията. По повод юбилея в галерия „Форум“ беше открита тържествена фотоизложба под надслов „Адвокати във времето“.

Събитието събра адвокати, представители на съдебната власт, местната администрация, органите на реда, както и много приятели на колегията. Сред присъстващите бяха адв. Ивайло Дерменджиев

– председател на Висшия адвокатски съвет, Стефка Здравкова – областен управител на

област Хасково, Станислав Дечев - кмет на община Хасково, адв. Таня Захариева –

председател на Общински съвет – Хасково, Наталия Илиева - председател на Националното бюро за правна помощ, адв. Жана Кисьова – председател на Адвокатска колегия – София, Милена Петева – Георгиева – председател на Окръжен съд – Хасково, Василка Желева – председател на Административен съд – Хасково, Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково, Огнян Гълъбов – председател на Районен съд – Димитровград, Минка Китова – председател на Районен съд – Харманли, Иван Стоянов - административен ръководител на окръжна прокуратура – Хасково, Румен Сираков - административен ръководител на районна прокуратура – Хасково и Мирослав

Иванов – директор на ОДМВР – Хасково.

Адвокатска колегия - Хасково е създадена с решение на Висшия адвокатски съвет и обхваща съдебния район на Окръжен съд - Хасково. Днес в регистрите ѝ са вписани 360 адвокати, което я нарежда на 7 място в страната.

Първите адвокати от региона са вписани в края на 1879 г., в специален списък на поверениците, към Хасковския департаментален (окръжен) съд в Източна Румелия, обхващащ района на четири околии: Хасковска, Харманлийска, Хаджиелеска (Първомайска) и Кърджалийска.

Първият адвокатски съвет на колегията в Хасково е конституиран през 1925 г. 100 години по-късно, с тържественото отбелязване на юбилея се отдава почит към поколения юристи, които с чест, професионализъм и отдаденост са защитавали правата и интересите на гражданите и са градили доверието към адвокатурата.

Изложбата представя 26 пана, които проследяват историческите корени на колегията. Показани са видни хасковски адвокати от времето след Освобождението до наши дни. Любопитен факт е, че първите адвокати в Хасково са били със завършено начално или по-горно образование, т.е. това са били прависти-практици. Първият хасковски адвокат със завършено висше юридическо образование е Димитър Мишков, обучавал се в Женева по настояване и на издръжка от читалище „Заря“.

Хронологично са представени и най-важните събития от живота на колегията. За първи път пред по-широка публика са показани всички нейни председатели, както и имената на членовете на всички известни адвокатски съвети от 1925 г., до последния избран такъв през 2025 г.

Днес ръководството на Адвокатска колегия – Хасково се оглавява от адв. Зоя Зарчева - председател, адв. Милена Петкова – заместник-председател и адв. Евгени Христов - секретар.

Изложбата ще остане в галерия „Форум“ до 5 декември, 2025 г.