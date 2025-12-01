От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО ПРАЗНУВА ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ

Изображение 1 от 33
Покажи в галерия

    ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

    Адвокатска колегия – Хасково отбелязва 100 години от възникването на първия адвокатски съвет на колегията. По повод юбилея в галерия „Форум“ беше открита тържествена фотоизложба под надслов „Адвокати във времето“.

    Събитието събра адвокати, представители на съдебната власт, местната администрация, органите на реда, както и много приятели на колегията.  Сред присъстващите бяха адв. Ивайло Дерменджиев
    – председател на Висшия адвокатски съвет, Стефка Здравкова – областен управител на
    област Хасково, Станислав Дечев - кмет на община Хасково, адв. Таня Захариева –
    председател на Общински съвет – Хасково, Наталия Илиева - председател на Националното бюро за правна помощ, адв. Жана Кисьова – председател на Адвокатска колегия – София, Милена Петева – Георгиева – председател на Окръжен съд – Хасково, Василка Желева – председател на Административен съд – Хасково, Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково, Огнян Гълъбов – председател на Районен съд – Димитровград, Минка Китова – председател на Районен съд – Харманли, Иван Стоянов - административен ръководител на окръжна прокуратура – Хасково, Румен Сираков - административен ръководител на районна прокуратура – Хасково и Мирослав
    Иванов – директор на ОДМВР – Хасково.

    Адвокатска колегия - Хасково е създадена с решение на Висшия адвокатски съвет и обхваща съдебния район на Окръжен съд - Хасково. Днес в регистрите ѝ са вписани 360 адвокати, което я нарежда на 7 място в страната.

    Първите адвокати от региона са вписани в края на 1879 г., в специален списък на поверениците, към Хасковския департаментален (окръжен) съд в Източна Румелия, обхващащ района на четири околии: Хасковска, Харманлийска, Хаджиелеска (Първомайска) и Кърджалийска.
    Първият адвокатски съвет на колегията в Хасково е конституиран през 1925 г. 100 години по-късно, с тържественото отбелязване на юбилея се отдава почит към поколения юристи, които с чест, професионализъм и отдаденост са защитавали правата и интересите на гражданите и са градили доверието към адвокатурата.

    Изложбата представя 26 пана, които проследяват историческите корени на колегията. Показани са видни хасковски адвокати от времето след Освобождението до наши дни. Любопитен факт е, че първите адвокати в Хасково са били със завършено начално или по-горно образование, т.е. това са били прависти-практици. Първият хасковски адвокат със завършено висше юридическо образование е Димитър Мишков, обучавал се в Женева по настояване и на издръжка от читалище „Заря“.

    Хронологично са представени и най-важните събития от живота на колегията. За първи път пред по-широка публика са показани всички нейни председатели, както и имената на членовете на всички известни адвокатски съвети от 1925 г., до последния избран такъв през 2025 г.

    Днес ръководството на Адвокатска колегия – Хасково се оглавява от адв. Зоя Зарчева - председател, адв. Милена Петкова – заместник-председател и адв. Евгени Христов - секретар.

    Изложбата ще остане в галерия „Форум“ до 5 декември, 2025 г.

    Видеа по темата

    Още новини от Хасково

    Задържаха мъж с 22.5 кг марихуана в тайници на кола
    Задържаха мъж с 22.5 кг марихуана в тайници на кола
    преди 2 часа
    Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици
    Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици
    преди 3 часа
    Тържествено запалиха светлините на елхата в ОУ „Христо Смирненски“
    Тържествено запалиха светлините на елхата в ОУ „Христо Смирненски“
    преди 4 часа
    15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково
    15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково
    преди 5 часа
    Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания
    Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания
    преди 5 часа
    Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
    Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
    преди 7 часа

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Продължава ли ледниковият период днес?

    Случаен виц

    Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици
    Задържаха мъж с 22.5 кг марихуана в тайници на кола

    Повече пот в тренировките, по-малко кръв в боя. - Суворов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Корейска салата от моркови
    Корейска салата от моркови

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини