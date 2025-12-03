От х:

Календар

Организират граждански протест в Хасково на 4 декември

    Граждански протест е организиран на 4 декември от 18 часа на площад „Свобода“ в Хасково, съобщиха организаторите Росица Добрева, Николай Георгиев и Петър Ангелов.

    Тримата са хасковлии, млади хора – на 27, 33 и 34 години. Жената има две деца и в момента е в майчинство, а двамата мъже са управители на фирми за търговия. И тримата твърдят, че не са политически обвързани. Те призоваха хасковлии за подкрепа, но апелираха да не се веят политически знамена и да се избягват провокации.

    „Искаме по-добро бъдеще за нашите деца, по-високи заплати, понеже всичко се вдига, а заплащането към народа си остава ниско, като реално не стига и хората изнемогват“, коментира Росица Добрева.

    „Стига толкова, стигат 35 години, дето са ни крали. Крайно време е това нещо да приключи“, каза Николай Георгиев. Лично той заяви, че недоволството му е срещу държавния бюджет, тъй като в него бе предвидено увеличение на осигуровките, противопоставя се на вдигането на данъците и ДДС-то.

    „България и в частност Хасково има потенциал за развитие. Проблемът е, че имаме едно изключително корумпирано правителство, което извършва страхотни злоупотреби с големи обществени ресурси. Повишават данъците и хората изнемогват. Надяваме се, че с този протест най-сетне корумпираното правителство на България ще бъде свалено и на негово място ще се издигне едно ново – по-справедливо“, каза Петър Ангелов.

    За провеждането на протеста са внесени уведомления в Община Хасково и в МВР-Хасково, каза Росица Добрева.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Da
      Da
      0 0
      16:23, 3 дек 2025
      Големи смотан.яци са тез тримата,петко не толкова
      Отговор
